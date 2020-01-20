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勞檢員勒索收賄百萬元 認罪一審判14年10月

2020-01-20 16:44聯合報 記者林伯驊／即時報導

勞動部職業安全衛生署南區中心的莊姓檢查員，遭控長期藉勞檢的權勢涉向廠商勒索財物或收賄，檢方起訴認定超過145萬元；高雄地院審理考量他認罪，但未繳回犯罪所得，今天下午依公務員違背職務收賄罪、藉端勒索財物罪共判14年10月徒刑，褫奪公權5年，可上訴。

莊姓男子（51歲）今隻身到庭，聽判後眼眶泛紅，簡短透露他感到後悔，家庭因此失和，一定會上訴。

檢方查出，莊姓男子案發前是勞動部職業安全衛生署南區職安中心的薦任7職等檢查員，卻憑他負責職安檢查、職災調查的職權，多次假借要依違反職業安全衛生法開罰、停工或延宕復工等事由，恫嚇工地建案業者要交付財物，包括澎湖馬公漁港的旅館BOT案、台南某高中校舍新建工程工人職災案等12案，2017年7月至2018年4月共勒索破100萬元。

檢方還追出，莊姓男子2007年間對多名起重機使用執照的代辦業者表示「經濟狀況不佳」，業者允諾每一執照申請案交付2000元或3000元賄款，共收38萬多元。

雄院合議庭認為，莊姓男子審理時雖承認犯行，犯後態度算良好，考量他詐得金額或許不多，但未繳回犯罪所得，也批評他身為負責安檢業務，把關勞工安全，卻收賄損及公務員尊嚴形象。

勞動部職業安全衛生署南區中心的莊姓檢查員，遭控藉勞檢的權勢向業者勒索財物、收賄，...
勞動部職業安全衛生署南區中心的莊姓檢查員，遭控藉勞檢的權勢向業者勒索財物、收賄，高雄地院今天依違反貪汙治罪條例，共判14年10月徒刑，褫奪公權5年，可上訴。圖／本報資料照
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收賄勞動部

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