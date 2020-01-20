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老翁跌下床醫師兒告看護 10秒衝進房獲不起訴

2020-01-20 15:37聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

薛姓陸籍女看護受僱照顧高齡92歲袁姓老翁，去年1月間，她見老翁熟睡便離開臥房做家事，豈料他起床不慎跌倒，事後袁翁的台大醫師兒提告薛女涉業務過失傷害、遺棄等罪。台北地檢署調查期間，袁翁去世，經檢方勘驗監視畫面，發現薛女聽見跌倒哀嚎聲，10秒內衝進房內協助，認為她無犯意與過失，今不起訴。

檢方調查，去年1月間某日，薛女陪伴袁翁用完午餐，帶著袁翁進房休息，薛女確認袁翁熟睡後便離開臥房。豈料，過沒幾分鐘，袁翁房裡突然傳出一陣哀嚎，薛女聽聞馬上進房查看，並打電話給袁翁的兒子。

兒子則回應薛女等他回家再處理。事後，袁翁認為薛女照顧不周害他跌倒而提告。檢方調查期間，袁翁不幸過世，但他兒子認為父親的死是因薛女而起，堅持繼續告，且他主張薛女是全天候看護父親，事發當下卻沒在一旁，加告一條遺棄罪。

據了解，薛女到庭後表示自己非常委屈，辯稱自己有很多家務事要做，不可能24小時貼身照顧，但當天她有確認袁翁熟睡才離開臥房，聽見袁翁哀嚎也馬上進房處理，已盡責照顧，並沒有疏失。

檢方調閱房內監視器畫面勘驗，查出薛女陪伴袁翁入睡，直到案發當天下午3點52分離開房間，袁翁4點01分起床，02分跌倒。錄影畫面顯示，薛女在袁翁跌倒後不到10秒就衝進房處理。檢方今依罪嫌不足，不起訴薛女。

薛姓陸籍女看護受僱照顧高齡92歲袁姓老翁，去年1月間，她見老翁熟睡便離開臥房做家...
薛姓陸籍女看護受僱照顧高齡92歲袁姓老翁，去年1月間，她見老翁熟睡便離開臥房做家事，豈料他起床不慎跌倒，事後被告涉業務過失傷害、遺棄等罪。 圖／資料照。
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老翁看護台大醫院

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