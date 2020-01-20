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面對面視訊服務 台中高分院服務貼近民心

2020-01-20 14:37聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中高分院與台中市政府暨轄下5行政區公所合辦訴訟程序視訊諮詢服務，今天正式啟動，由院長李伯道與台中市長盧秀燕等貴賓共同主持啟用儀式，李伯道強調創造「民眾減省勞費、提升市政府區公所多元服務、落實司法為民服務」等三贏局面。

「面對面」視訊諮詢服務特色如下，結合地方政府資源，服務效率無限延伸；透過科技設備，提供民眾全面又即時之服務；提供偏遠地區民眾線上服務，減少路程勞費視訊諮詢服務受理流程。

院長李伯道致詞表示，為體現司法為民，運用現代科技，減輕民眾路程勞費，司法院積極辦理訴訟程序諮詢服務，中市29個行政區，幅員遼闊，確有利用視訊諮詢服務之必要，台中高分院去年11月與市府法制局李局長協調，同各區公所聯繫，並獲盧市長大力支持，於今日正式啟用。

李伯道強調，民眾接獲法院傳票，總是心情惶恐、心裡不安，尤其弱勢被害人如兒童、少年、家暴婦女等，利用視訊諮詢即可快速獲得協助。視訊諮詢服務對民眾、市府及本院創造三贏局面「民眾減省勞費、提升機關多元服務、實現司法為民」。

市長盧秀燕表示，市府與法院攜手透過在地區公所視訊，民眾無需跑法院即可得到協助，去年與地院辦理良好，今年更進一步與高分院合作。

盧市長指出，民眾至法院出庭緊張之餘更加忐忑不安手足無措，如能透過視訊服務便民措施，於在地區公所具有安全感的環境，來事先瞭解訴訟程序，就能消除出庭的緊張與不安，並減少程序上的不便，今日與5個區公所進行連線，預計3月底擴大至29個區公所辦理，此項便民措施增加法院的行政程序及服務措施，感謝地院與高分院給予市民方便，實乃民眾之福。

隨後李院長與市長盧秀燕簽定合作協議書，與會嘉賓共同啟動字幕球，並與市府進行訴訟程序視訊連線，連線過程順遂，圓滿結束記者會。

台中高分院與台中市政府暨轄下5行政區公所合辦訴訟程序視訊諮詢服務，今天正式啟動，...
台中高分院與台中市政府暨轄下5行政區公所合辦訴訟程序視訊諮詢服務，今天正式啟動，由院長李伯道與台中市長盧秀燕簽定合作協議書，與會嘉賓共同啟動字幕球，並與市府進行訴訟程序視訊連線，連線過程順遂，圓滿結束記者會。記者白錫鏗／攝影
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台中高分院與台中市政府暨轄下5行政區公所合辦訴訟程序視訊諮詢服務，今天正式啟動，...
台中高分院與台中市政府暨轄下5行政區公所合辦訴訟程序視訊諮詢服務，今天正式啟動，由院長李伯道與台中市長盧秀燕簽定合作協議書，與會嘉賓共同啟動字幕球，並與市府進行訴訟程序視訊連線，連線過程順遂，圓滿結束記者會。記者白錫鏗／攝影
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