慣竊竟偷媽媽的電視、盜領弟弟存款 親人也不原諒他

嚴姓男子犯多起竊案，除了偷寺廟的香油錢箱、攤位賣的硫璃等物品挨告，他把家裡的電視偷去賣，又偷走弟弟郵局金融卡盜領1萬多元，連媽媽、弟弟都不肯原諒他。基隆地方法院審結，認定嚴男共犯9件竊案，其中3件判刑共1年2月，其他6案應執行拘役120日。全案可上訴。

判決指出，嚴男明知家中的43吋液晶電視是媽媽的，竟詢問不知情徐姓友人是否願意購買。徐去年1月24日凌晨到嚴家看後後決定不買，嚴要徐幫忙把電視搬去徐家暫放，隔天嚴再去搬走電視賣掉。

去年5月9日嚴偷走弟弟放在房間的金山郵局金融卡，同日晚間到郵局自動櫃員機，輸入早已得知的密碼，提領9千元，接著轉往萬里區一信自動櫃員機提領5千元，最後又在OK便利商店的提款機提領8百元。

檢警還查出嚴男涉及多起竊案，包括去年4月26日見萬里慈月宮1樓窗戶未關，攀爬進入後偷走香油錢箱，內有現金1萬3290元，以及神像所掛11面金牌，金牌事後變賣7千多元。