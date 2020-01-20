女子逛基隆廟口夜市 男子伸鹹豬手判刑外加賠償10萬元

基隆市王姓男子在基隆廟口，伸手撫摸女子大腿內側及臀部，被判刑3月定讞。女子求償精神撫慰金50萬元，王男承認有錯，但認為求償金額過高。基隆地院審結，指女子因指王男行為產生難以抹滅陰影，造成精神上持續性壓力，判王男賠償精神慰撫金10萬元。

被害女子起訴指出，去年農曆大年初一她去逛基隆廟口夜市，王男見她穿著短裙，竟用手撫摸她的大腿內側及臀部，讓她深感惡心、不舒服當場大叫。王男侵犯她後想要逃離現場，被人攔下報警。檢方偵結起訴，王被判刑3月。

女子說，基隆廟口是她生活中心之一，發生這件事後，每當回想起當下情狀，都感到萬分害怕、惡心，為此須接受諮商、服藥始能平靜。諮商師評斷她患創傷壓力症候群，因心靈受創害怕面對人群，事發2個多月後辭職無法再工作，且常被惡夢驚醒、哭泣，嚴重影響生活作息，請求王男賠償非財產損害50萬元。

法院指出，王男猝然觸摸被害女子大腿內側及臀部，除引起女子嫌惡之感，也產生內心畏怖。她因感受被冒犯情境，精神痛苦不堪，請求王男給付精神慰撫金於法有據。

法官說，王男性騷擾被害女子，破壞對方有關性的平和狀態，雖未對外觀身體造成傷害，卻可能產生精神上難以抹滅陰影，使生活陷入緊張不安氛圍中。女子提出病歷及勞保退保資料，證明案發後患有創傷壓力症候群並離職，王男不尊重他人身體自主權行為，實屬不該。