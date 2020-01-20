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狠踹、澆咖啡私刑虐死受刑人 高雄監獄6人起訴

2020-01-20 14:14聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄監獄去年10月爆出受刑人疑遭虐死案，高雄地檢署查出，陳姓受刑人僅因踢舍房發出聲響，李姓、邱姓監所管理員以及4名擔任服務員的受刑人，涉在「鎮靜區」將陳上2付手梏、戴安全帽，再狠踹踏撞擊、澆冰咖啡凌虐，造成重傷也不聞問，曝光後還串證誣指他意圖攻擊，全案上周五依凌虐人犯致死、偽造文書等罪起訴6人。

檢方痛批，李姓、邱姓管理員縱容蔣姓受刑人對陳姓死者壓制、凌虐，李也出腳猛力踹踢多下還澆淋冰咖啡，邱全程在場毫無作為，3人惡性重大卻否認犯行，態度惡劣，請求法院從重量刑。

檢方查出，陳姓死者涉毒品、家暴案被判2年4月徒刑，前年2月間入獄，服刑期間因睡眠障礙、焦慮症有多次就醫服藥紀錄。去年10月17日下午5點17分許，他所服刑的「仁園」管理員李姓、邱姓男子交接之際，聽到陳踢舍房房門的聲響，李便指示受刑人蔣姓男子將他帶到仁園內東北方角落的鎮靜區。

蔣姓男子當時便與受刑人黃姓、劉姓男子，強行壓制陳姓男子，以2付手梏固定在地板、戴上護目鏡貼滿黑色膠帶的安全帽，李姓管理員等3人前來後，蔣出拳毆腹部，李以硬底皮鞋猛踹至少6下、怒譙5字經，當時有受刑人看病返回，還繞最外側通道避免撞見。

李姓管理員還假意「請喝咖啡」，將冰咖啡從陳姓男子頭上澆淋下，陳的安全帽因此濕透被摘下清洗，李竟舉踹踢左臉2下，導致頭撞擊鐵門。

約莫15分鐘過後李姓管理員要下班離開現場，邱姓管理員等人將陳姓男子帶回舍房，但陳已經重傷顯得疼痛難耐，不時手挖嘴巴發出多次呻吟及嘔吐聲，邱從監視器發現卻未協助就醫，反而呼喊命令「起來坐好」，直到當晚9點多陳服藥時生理數據明顯異常，送醫急救仍於10點20分宣告死亡。

李姓管理員等人當時報告陳姓男子的死因「食物梗塞導致窒息」，檢方會同法醫解剖發現死者頭部、胸壁、腰有傷，肋骨粉碎性骨折、脾臟破輛大量腹腔內出血、左側血胸等，鑑定為他殺，李等人才辯稱陳有暴行而壓制上銬，更事後補填寫「施用戒具紀錄簿」，檢察官分別偵訊並回現場模擬，終於戳破謊言。

雄檢去年10月底執行搜索，訊問後將李姓管理員等6人聲押禁見獲准，其中李姓、邱姓、蔣姓、劉姓4人去年底延押，全案上周五起訴移審，4人再被法院裁定羈押禁見。

高雄監獄去年10月間傳出陳姓受刑人疑遭虐死，高雄地檢署上周五依凌虐人犯致死等罪，...
高雄監獄去年10月間傳出陳姓受刑人疑遭虐死，高雄地檢署上周五依凌虐人犯致死等罪，起訴監所李姓管理員等6人。圖／本報資料照
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