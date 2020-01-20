有錢人就怕被關！蔡姓富商20分鐘繳清欠稅4千萬

新北市三重區某蔡姓富商，將公司帳戶資金全部轉存自己個人帳戶，卻不繳納欠稅，經法務部行政執行署新北分署向新北地方法院聲請裁定管收獲准，蔡男擔心將在牢裡過年，立刻於20分鐘內繳清欠稅4341萬餘元（含利息）。

新北分署總結本案指出：「有錢人就怕被關，本件富商之子被裁定管收，又再次證明，拒不繳稅的有錢人，面對行政執行機關公權力強勢介入，也是不得不投降。」結論令人莞爾。

新北分署指出，蔡男擔任公司董事長期間，於民國88年11月至90年12月，明知公司無進銷貨事實，卻開立發票虛報進項稅額申請退稅，被關稅局查獲移送國稅局三重稽徵所，95年間裁處營業稅及罰鍰合計3950萬餘元。

但蔡男不僅不繳欠稅，更在97年變更負責人、旋即解散公司，該公司因而被移送至新北分署強制執行，然蔡男仍不願處理欠稅。

後來新北分署查出該公司的華南銀行帳戶，只要一有資金轉入或支票、現金存入，馬上就會轉出，或將現金領光，光是現金提領金額便高達3億多元，全都存入蔡男個人帳戶，但他總是無法合理說明相關資金流向。

新北分署因而向法院提出聲請，新北地院1月10日作出裁定，蔡男一聽到法官諭令管收，立馬表示願意繳納公司所有欠稅，並在20分鐘後，由兄長以3張銀行本票繳清，蔡男因此獲得釋放，免被送進管收所孤單過年。