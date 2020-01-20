紅火案13年扯到亞棒會長改選 辜仲諒：想贏韓國

中信金控前副董事長辜仲諒涉紅火公司套利案，台灣高等法院更一審前年以辜犯金融控股公司法第57條，但因自白、繳回犯罪所得、刑事妥速審判法3項減刑事由，判他3年6月徒刑；最高法院去年除確定法務長鄧彥敦無罪外，將辜和同案被告張明田、林祥曦發回高院。本案自偵查迄今已13年，高院更二審今首度開庭，3人堅認無罪，辜說「相信民主進步發展，相信司法可以還我清白」。

2004年政府推動二次金改，中信金控欲插旗兆豐金控，辜仲諒(56歲)被控與財務長張明田(56歲)、遵法主管鄧彥敦、中信銀金融投資處副處長林祥曦(59歲)等人共謀，由中信銀行向巴克萊銀行買進連結兆豐金股票的結構債，總金額達3億9千萬美元。辜仲諒透過前妹婿陳俊哲在香港成立資本額僅1美元的紅火公司，未經中信銀董事會同意，直接批示將結構債轉賣紅火公司；而且紅火只付百分之5的價金，就取得中信銀巨額財產，再向巴克萊銀行贖回結構債。

今天開庭時，辜表示出構結構債一事經董事會同意，他「開大門、走大路」，況且鄧彥敦也說必須要出售，而陳俊哲是資本市場的專家，因此請他執行。辜強調沒有拿一毛錢，也沒有不法所得，他不能理解檢察官怎對他有這麼多的控訴？

辜的律師宋耀明表示，本案經多次審理，重點在「紅火公司是否為中信的特殊目的公司(SPV)？」有罪判決是認定紅火非中信的特殊目的公司，卻又認為紅火的獲利未回歸中信金控違法，判決矛盾；他認為事實認定多次不一，也是最高法院指摘的核心，本案唯有認定紅火是中信的特殊目的公司，紅火的獲利應歸屬中信金，但有人從中中飽私囊致3億元未回歸，才能將全案執簡馭繁。

宋說，從卷證中可看到3億元被用來買名琴、名畫、朱銘的「單鞭下勢」雕塑，都是陳俊哲所花用，與辜仲諒無關，認為辜沒與陳共同侵吞。

張明田表示，遵守法律出售結構債，沒有違背職務、圖利，且公司還獲利；林祥曦則說若釐清所有證據，只有紅火是中信SPV的事實，接著討論「結構債該不該賣？」「賣得掉嗎？」「怎麼賣？」3大核心問題，他數度聲明「我不是核心人物」，沒有背信的問題。

法官詢問是否要繼續限制出境、出海？公訴檢察官陳淑雲認為這3名被告都否認犯行，有限制出境必要。檢方表示，重新進行二審程序需要被告出庭，若解除限制出境，將喪失被告遵期到庭的強制力，實務上有許多人即便家屬在台灣仍潛逃，案例不勝枚舉。

辜仲諒則說，遭起訴非常痛苦，但他仍相信司法可以還他清白，他的家人在台灣，本案從一開始就決心從日本返台。辜說，近來會聲請解除限制出境不是因為他個人，而是長輩要他去接台灣棒協理事長，並希望接2021年亞洲棒球總會會長、世界棒球總會的第一副會長。辜說，競爭對手是韓國，韓國也爭取亞洲棒球總會會長，要選上得花很多時間與會員交際。