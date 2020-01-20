籌不出600萬元交保金 陳慶男恐連2年牢中過年

去年獵雷艦案遭押

因海科館詐貸案在押的慶富公司董事長陳慶男，以身體健康因素請求交保，高雄地院上周裁准600萬元具保停押，截至今天凌晨零時，都沒籌出錢，今起再羈押兩個月，若籌到款也須另聲請交保。去年春節陳慶男因獵雷艦案遭押，面臨連兩年都在監所過年的處境。

慶富公司董事長陳慶男籌不出600萬元交保金，今天起延押2個月，將在監所度過春節。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

據了解，雄院審理海科館案，自去年6月20日裁定羈押陳慶男，同年9月20日、11月20日兩度延押兩個月，依刑事訴訟法規定延押以三次為限，此次屆滿後就必須釋放。

慶富公司發言人楊月華表示，還在努力中，希望讓陳慶男回家過年。

陳慶男已年滿79歲，上周一出庭對合議庭說想回去。委任律師李育禹指出，海科館案審理告一段落、獵雷艦案已獲交保，陳的身體不好，加上人情考量，希望讓他返家過年，至於交保金額尊重法院裁定，陳現已破產，要跟人借錢，籌不到只能繼續關。

合議庭考量，陳慶男獵雷艦案一審遭重判25年，次子陳偉志棄保潛逃，海科館案他被控詐貸超過3億元，犯嫌重大，雖定2月15日宣判，因還有後續訴訟程序要進行，無法排除有逃亡可能性，但若他能提出保證金600萬，限制住居，限制出境出海八個月，交保後，每晚7時至10時間，到前鎮分局復興路派出所報到，提供24小時不關機的手機，供查詢行蹤，就足以替代羈押。

陳慶男在獵雷艦案偵辦時裁定800萬元交保，前年6月陳偉志潛逃後，他被命令必續加保3200萬元，保證金累積已繳4000萬元。