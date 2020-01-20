「警察公仔」原創者告侵權 北市兩分局長和解獲不起訴

Q版「警察公仔」圖騰的原創者簡子淵指控，部分警察將他設計的公仔圖騰供製作禮品等用途，已侵害著作權。台北地檢署調查期間，大安分局長周煥興、南海派出所前所長傅文勤、中正一分局長沈炳信、轄區員警黃沛元均與簡男和解，今給予4人不起訴處分。

部分縣市警察局製作小禮物、文宣品時，直接援用警政署網站公布的警察公仔圖騰。不過，簡子淵指控他創作、註冊的警察公仔圖騰，警局用來製作文宣品、小禮物，已違反著作權。

簡子淵主張，2003到2006年設計的警察公仔賣給警政署，但只限於公仔本身，著作權仍歸他所有，雙方所訂的契約，圖騰只限公布在警政署官網兩年，不能有商業行為，即使警局也不能援用、公布。

2015年11月23日，「警光新聞雲」臉書粉專公告，與簡男簽訂的警政署治安全球資訊網「健康、活力、新警察」專區警察公仔圖像，「警察公仔圖像授權無償使用同意書」即日起停止適用。

警政署指出，各機關僅得使用該圖像於網站、公文書及A3或A4紙質印刷文宣、海報，不得另招商委外製作其他實體商品，且不得將此權利再授權他人使用，對授權圖像進行散佈、重製、衍生物或對該創作做任何編修行為。

警政署也說明，各警察機關前既已取得前揭授權範圍以外其他實體商品，於未取得著作權人授權同意以前，為免滋生日後侵權疑慮，不得再行使用。