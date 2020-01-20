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終獲交保600萬卻籌不出 陳慶男延押監所過年

2020-01-20 10:36聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

遭控海科館詐貸案在押的慶富公司董事長陳慶男，不斷以身體健康因素請求交保，高雄地院上周訊問後終於裁准600萬元具保停押，不過截至昨晚12點期限他都沒籌出錢，今日起再羈押2個月，若籌到也須另聲請交保；由於去年春節陳慶男因獵雷艦案遭押，面臨連兩年在監所過年。

據了解，雄院審理海科館案，自去年6月20日裁定羈押陳慶男，並於同年9月20日、11月20日兩度延押2個月，依刑事訴訟法規定延押以3次為限，此次屆滿後就必須釋放。

慶富公司的發言人楊月華對於暫無法籌錢辦保，簡短表示「很累，還在努力中！希望讓他（指陳慶男）回家過年」。

陳慶男本月已滿79歲，上周一出庭對合議庭說「想回去！」，委任律師李育禹也指，海科館案審理告一段落、獵雷艦案則已獲交保，陳的身體日漸衰落，加上人情考量希望讓他返家過年，至於交保金額尊重法院裁定，陳現已破產要跟人借，籌不到只能繼續關。

合議庭考量，陳慶男於獵雷艦案一審遭重判25年，次子陳偉志更棄保潛逃，此海科館案他被控詐貸超過3億元，犯嫌重大，雖已定於下月15日宣判，因還有後續訴訟程序要進行，無法排除有逃亡可能性，但若他能提出保證金600萬，限制住居並限制出境、出海8個月，交保後每晚7時至10點間到前鎮分局復興路派出所報到，提供24小時不關機的手機供查詢行蹤，就足以替代羈押。

陳慶男在獵雷艦案偵辦時裁定800萬元交保，前年6月陳偉志潛逃後，他被命令必續加保3200萬元，保證金累積已繳4000萬元。

慶富公司董事長陳慶男籌不出600萬元交保金，今天起延押2個月，將在監所度過農曆新...
慶富公司董事長陳慶男籌不出600萬元交保金，今天起延押2個月，將在監所度過農曆新年。圖／本報資料照
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陳慶男慶富案獵雷艦

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