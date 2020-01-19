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罷韓第二階段若達標 李艷秋：韓國瑜應請辭

他誆賣這種鳥詐6千 賠完錢還要入獄

2020-01-19 15:57聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

莊姓男子遭控誆稱賣藍磯鶇詐得6000元，雖賠償6000元且認罪，高雄高分院判1年...
莊姓男子遭控誆稱賣藍磯鶇詐得6000元，雖賠償6000元且認罪，高雄高分院判1年1月徒刑，須入獄，全案仍可上訴。圖／基隆鳥會提供
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高雄莊姓男子遭控3年前在臉書的野鳥社團刊登提供「藍磯鶇」認養，與邱姓網友談妥6000元交易，不料匯款完遲遲沒有下文又不願退款，邱怒提告詐欺。莊出庭辯稱車禍導致藍磯鶇死亡，但未被採信，一審依犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判1年4月徒刑；上訴後高雄高分院考量他認罪且賠錢，改判1年1月，可上訴。

判決指出，莊姓男子所犯詐欺罪，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬以下罰金，除了無其他事由可減刑，二審合議庭考量他前年才涉詐欺案被判刑3月確定，已執行易科罰金，不符緩刑條件，必須入獄。

莊姓男子2017年9月間在1萬多名成員的臉書社團「野鳴鳥知識交流站」，以帳號暱稱「夏爾格」貼藍磯鶇的照片，詢問是否有人願意認養，另名邱姓成員便私訊他達成6000元交易；不料莊收到款項後遲遲沒交付藍磯鶇，也不理邱要求退款，認為遭到詐騙而報案。

莊姓男子一審時辯稱是受另名友人託售藍磯鶇，他親自駕車要交付鳥時發生車禍，導致鳥已死亡延宕交貨，他若有心詐騙也不會提供真實連絡電話；但合議庭查出他根本沒有藍磯鶇，以不實訊息作為幌子，吸引不知情社團成員上當，且否認犯行，直到宣判前才賠償6000元，判1年4月徒刑。

莊姓男子上訴後改口認罪，請求輕判，雖二審期間並沒有出庭，合議庭仍考量他已賠償對方損失，也願意承認犯行，改判較輕1年1月徒刑。

認養詐騙

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