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竊嫌當街跑給警察追 苗警建請羈押防春節再犯案

2020-01-19 13:50聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市1月8日、9日凌晨先後發生民宅及學校，疑遭闖空門竊盜，損失筆記型電腦、桌上型電腦螢幕、相機及現金等財物，苗栗警察分局組成專案小組偵辦，鎖定張姓男子（40歲）、陳姓男子（42歲）、許姓男子（38歲）涉嫌重大，3人先後到案，昨天當街逮捕陳男、許男，警方將建請檢察官預防性羈押，讓2人在看守所中過年。

辦案人員相隔約1個小時，在大學學測考場國立苗栗高中旁逮竊嫌上銬，引起議論紛紛，認為賊星該敗的活教材，是課本教不到也考不到的課題。

警方說，苗栗分局專案小組1月13日通知張男到案說明，因未扣案贓物，依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦，昨天下午3點多循線追查，發現張男在國立苗栗高中旁巷子現身，張男跑給員警追，10多公尺就被辦案人員逮捕，警方報請苗栗地檢署檢察官蕭慶賢指揮拘提許男。

員警昨天下午4點多重回陳男、許男租住處，許男沒有開門，心虛從2樓赤腳跳下竄進巷弄，辦案人員附近搜捕10多分鐘，許男以為員警離開現身，苗栗警分局南苗派出所女警謝興樺趕緊上前逮捕，許男因從2樓跳下右腳踝骨折，送醫包紮後帶回分局調查。

辦案人員在陳男、許男苗栗市租住處起出3部平板電腦、3支手機、1部電視及數把鑰匙等疑似贓物，及少許疑似毒品，懷疑3人竊盜組不只涉及1月8日、9日2件竊案，建請的陳男、許男羈押，防止春節期間犯案，此外，苗栗分局並提醒今年7天春節假期，民眾舉家外出旅遊，可向警察機關申請加強住宅巡邏防竊，分駐、派出所都可以受理，讓民眾安心過好年。

苗栗警方昨天當街逮捕2名竊嫌上銬，起出大批疑似贓物，警方將建請檢察官預防性羈押，...
苗栗警方昨天當街逮捕2名竊嫌上銬，起出大批疑似贓物，警方將建請檢察官預防性羈押，讓2人在看守所中過年。記者范榮達／攝影
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苗栗警方昨天當街逮捕2名竊嫌上銬，起出大批疑似贓物，警方將建請檢察官預防性羈押，...
苗栗警方昨天當街逮捕2名竊嫌上銬，起出大批疑似贓物，警方將建請檢察官預防性羈押，讓2人在看守所中過年。記者范榮達／翻攝
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