竊嫌當街跑給警察追 苗警建請羈押防春節再犯案

苗栗市1月8日、9日凌晨先後發生民宅及學校，疑遭闖空門竊盜，損失筆記型電腦、桌上型電腦螢幕、相機及現金等財物，苗栗警察分局組成專案小組偵辦，鎖定張姓男子（40歲）、陳姓男子（42歲）、許姓男子（38歲）涉嫌重大，3人先後到案，昨天當街逮捕陳男、許男，警方將建請檢察官預防性羈押，讓2人在看守所中過年。

辦案人員相隔約1個小時，在大學學測考場國立苗栗高中旁逮竊嫌上銬，引起議論紛紛，認為賊星該敗的活教材，是課本教不到也考不到的課題。

警方說，苗栗分局專案小組1月13日通知張男到案說明，因未扣案贓物，依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦，昨天下午3點多循線追查，發現張男在國立苗栗高中旁巷子現身，張男跑給員警追，10多公尺就被辦案人員逮捕，警方報請苗栗地檢署檢察官蕭慶賢指揮拘提許男。

員警昨天下午4點多重回陳男、許男租住處，許男沒有開門，心虛從2樓赤腳跳下竄進巷弄，辦案人員附近搜捕10多分鐘，許男以為員警離開現身，苗栗警分局南苗派出所女警謝興樺趕緊上前逮捕，許男因從2樓跳下右腳踝骨折，送醫包紮後帶回分局調查。