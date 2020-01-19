出國不卡關 春節推出通關566方案

為因應春節入出國旅客增加，內政部移民署推出「春節通關566方案」，要讓旅客在春節期間，都能夠順暢通關。此外，內政部移民署也提醒旅客，不要攜帶國外肉品入境，及注意飲食環境衛生，共同防疫守護國境的安全。

內政部移民署表示，「春節通關566方案」是指「同步開放5座科技通關場站」、「6項旅客通關服務」及「6項出國溫馨提醒」等3方面的措施。

首先，「同步開放5座科技通關場站」方面，春節期間將在桃園國際機場第一、第二航廈、松山、高雄國際機場以及金門水頭港，新增試營運33座第三代最新自動查驗通關系統，新系統具有AI人工智慧學習、行進間臉部辨識、支援40種以上語音導覽，提供國人新體驗，並同步開放外國人出境時可以使用，用新系統帶給旅客鼠年新氣象。

其次，「6項旅客通關服務」方面，今年春節期間，內政部移民署將增設WiFi出境回收箱、開設行動不便專檯、嬰幼兒隨行親子專檯、航班即將起飛通關專檯、人工查驗全數開滿檯及發放鼠年吉祥小紅包等6項服務，除了加速旅客通關效率外，也讓旅客感受年節的氣氛。

另外，「6項出國溫馨提醒」方面，移民署提醒國人，出國前要注意護照簽證效期、2011年次出生尚未履行兵役的役男出境前應先申請核准、善加運用大眾運輸系統、提早辦理報到登機手續、多加利用自動查驗通關系統、配合非洲豬瘟防疫及避免感染武漢肺炎。