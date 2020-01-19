今年起象牙禁買賣 北市：違者最高關5年

行政院農業委員會於前年7月13日公告增修野生動物保育法施行細則條文，宣告自今年元旦起全面停止買賣國內庫存象牙及象牙加工品，藉此杜絕象牙商業交易；北市動保處也提醒，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，而今年起象牙的買賣已全面禁止，違者依法最高可處5年以下有期徒刑。

根據北市動保處統計，北市庫存象牙及象牙加工品交易量於民國100年時曾高達980件，之後的交易數量逐年遞減到最低約300件；近年民眾保育意識提升，持有象牙加工品的顯貴象徵逐漸式微，加上消費習慣與價值觀改變，導致產業規模與活躍程度不如以往。

動保處表示，由於國際上對野生動物貿易需求不減，導致野生動物保育的壓力日漸提升，人們對象牙的偏好引起野生大象存亡危機，國際各國已陸續表態禁賣象牙；為響應國際保育及緩解業者庫存壓力，國內執行象牙買賣緩衝措施已有25年，現今落日條款已屆期限，林務局也宣告元旦起全面禁止買賣庫存象牙及象牙加工品。

動保處指出，依據野生動物保育法第35條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。