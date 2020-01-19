債務整合代辦可降低利率與月付金？ 中市府：別被騙了

常見「債務整合代辦」到底是讓民眾「輕鬆償債」還是「債上加債」？台中市政府法制局指出，台中市去年度就受理26件，這類債務人常屬經濟狀況不佳的弱勢族群，當事人因不懂如何處理債務問題，而被代辦業者誆騙。

法制局長李善植說，代辦業者僅幫忙整理與代送申請文件，不能左右銀行的審核結果。

他表示，坊間代辦業者常以「降低利率」「降低月付金」「銀行內線協助」當口號，讓民眾誤以為代辦業者能取得低利率或較優惠的還款條件。

實際上，與銀行「債務前置協商」審核是以債務人個人信用作評估基礎，根本與代辦業者無關。

局長李善植呼籲民眾勿聽信誇大不實的話術，可自行向債權銀行申請協商，不需花高額費用求助代辦業者。

針對債務協商，李局長表示，一般債務前置協商程序有2種管道，一是「銀行協商」、二是「法院調解」。有銀行、農漁會等金融機構債務的債務人，可以選擇不透過法院，直接向最大債權銀行申請協商，銀行將對債務人個人信用作為評估基礎，並對債務人個人收入及財務狀況進行徵信及相關查核，訂定債務人還款或清償方案。

但債務人如有資產管理公司或私人借貸等非金融機構的債務，恐怕就無法協商。

李局長建議民眾向住居所在地法院或鄉、鎮、市、區調解委員會聲請調解，或透過財團法人法律扶助基金會申請法律扶助，由法扶律師免費協助債務人處理債務問題，盡量避免以付費的方式委託債務整合代辦業者。

法制局強調，各銀行在網站上都會提供表格及說明供民眾下載，也可以透過銀行公會「消費者債務清理條例前置協商查詢專區」來查詢各銀行聯絡窗口及下載各類申請表單。

消費者如有債務問題與協商需求，除可向各銀行或銀行公會網站查詢相關說明，也可利用法律扶助基金會免費電話法律諮詢專線（412-8518轉2，手機請加02）或申請律師扶助。