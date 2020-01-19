陳師孟批司法院長「病態」司法院無回應

宣布請辭的監委陳師孟又在部落格「尖尾週記」發表文章，批評司法院長許宗力「病態」，對蓄意為馬英九脫罪的法官，卻還捧在手心「惜惜」。司法院對此無回應。

針對陳多次荒腔走板的發言，司法院不只一次發新聞稿表達立場，本月14日司法院、法務部和律師公會全國聯合會聯合舉辦學術研討會時，司法院長許宗力首度公開宣示「司法獨立要避免外來的不當干預及壓力」，並指陳師孟擬約詢法官唐玥一事在司法工作者間激起了相當程度的疑慮，司法院不贊同。而包括法官協會、女法官協會甚至律師、檢察官等團體也發聲明反對陳的做法。

許引荷馬史詩奧德賽中，海妖利用魅惑的歌聲，來誘使航海者葬身於船難為例，指當案件高度敏感，政治激情高漲之時，人們往往忍不住去批鬥、甚至設法彈劾法律見解不合己意的法官。這種政治衝動，就像是海妖迷人而致命的歌聲，背後潛藏著讓民主法治觸礁的暗流。他說，在史詩中，希臘英雄成功抵禦了誘惑，他期許全體國人也能抱持著同樣的智慧與節制，不要屈服於如海妖歌聲般致命的政治獵巫衝動，不要偏離權力分立的航線，在政治風浪中撐住審判獨立的桅杆。

許同時示警，指近年來國際上隨著民粹勢力崛起，有些東歐國家雖有選舉的外殼，卻逐漸喪失民主的靈魂，主要原因之一，就在於這些國家的法治正不斷遭到腐蝕，司法的獨立性往往首當其衝，成為被打擊的對象。