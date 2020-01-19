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盜連惠心印章借貸判刑入監 李淳容假釋回家

2020-01-19 11:24中央社 台北19日電

中國國民黨榮譽主席連戰的女兒連惠心擔任傳播公司負責人期間，公司董事李淳容涉盜用私章，對外借款，遭判刑3年4月定讞入監服刑。矯正署核准假釋，李女於日前出獄可回家過年。

根據法院判決，連惠心在擔任華暘傳播公司負責人期間，與同時擔任頤倫影視製作、奕綸傳播公司負責人的李淳容（原名李淳蓉），合作拍攝「發現者」、「歷史的台灣」紀錄片。

李淳容被控指示不知情的會計，盜用華暘公司印章、連惠心私章，以華暘公司名義簽發上億餘元支票，對外借款。事後卻佯稱，需要資金拍片。

連惠心發現自己被冒名後，向李淳容拿回印章；不過，李淳容又繼續拿盜刻的連惠心印章，開立支票。

一審台北地方法院依偽造有價證券罪，判處李淳容有期徒刑6年6月，二審認定連惠心有授權李淳容簽發支票且知情，改判李淳容4年徒刑，案經最高法院發回更審。

高院更一審於民國105年底認定，華暘公司或連惠心都沒有授權李淳容簽發支票，另審酌本案從95年7月間繫屬一審法院，審判已超過8年，適用速審法給予減刑，判李淳容3年4月徒刑；最高法院106年11月間駁回上訴，全案定讞。李淳容入監服刑。

矯正署於1月9日核准她的假釋案，台灣高等法院13日裁定保護管束，李淳容於1月15日從台北監獄台北女子分監出獄。

假釋台灣高等法院連戰

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