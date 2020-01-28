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旅客月台跌落遭普悠瑪撞上 台鐵保安-永康列車延誤

轉貼網路假訊息誤導他人 刑事責任和罰錢下場很慘

2020-01-28 09:37聯合新聞網 永然文化出版

新聞現場

近來在各大社群網站、手機通訊APP當中，常常可以看到很多似是而非的「假訊息」。假訊息的內容種類很多，常見的類型有：醫療偏方、食品安全、法律規定、政府政策、免費貼圖、災難事故等不一而足。這些假訊息在日常生活中，給社會大眾帶來錯誤的觀念與認知，輕者可能在生活中帶來一些不便利，重者可能產生財產或生命上的危害或損失。

誠實不妄語 謠言止於智者

民眾如果沒有事先求證，就隨便散布假訊息誤導他人，得負相關法律責任。圖／聯合報系資...
民眾如果沒有事先求證，就隨便散布假訊息誤導他人，得負相關法律責任。圖／聯合報系資料照片
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文／李永然律師

在災難發生時，假訊息可能會造成社會人心惶惶，甚至延誤救災時程或浪費救援物資。而政府機關或公司相關部門，為了澄清網路上不實的假訊息，反而需要耗費更多的成本「闢謠」，才能有效地「導正」假訊息給社會大眾帶來的錯誤認知。因此，「假訊息」不僅足以誤導社會大眾的正確觀念，也造成社會上因此必須增加原本不必要的成本花費，對於社會大眾是「百害而無一利」。

（本文出自《從社會事件談修行與處世》，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《從社會事件談修行與處世》，未經同意禁止轉載。）
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世界各大宗教都教導世人，不要有任何虛假的言語。例如佛教當中，「不妄語」是「五戒」的第4條戒，同時也是「十善法」之一；基督教《聖經》利未記第19章11節，告誡世人「不可欺騙」；在中國儒家《論語》中，孔子也告訴我們「人而無信，不知其可也」的道理。由此可知，「誠實不虛」是人類社會的普世價值。佛教所說的「妄語」，是指說謊、欺誑或說顛倒是非、虛妄不實的言語，屬於「口四過」（註）的其中一種；不實的言語不僅會傷害自己，也會傷害他人乃至於社會，因此佛陀才會制定「不妄語戒」。

除了口說的「言語」以外，將這些不實、顛倒、虛妄的言語行諸於文字，就會形成我們常見的「假訊息」。因此「假訊息」也是屬於「妄語」的一種行為態樣，依據佛教「不妄語戒」的精神，我們不應該在網路上主動散布「假訊息」，也不要未經查證就任意將網路上的假訊息「轉貼」給親友，任憑「假訊息」繼續誤導他人，讓「謠言」得以「止於智者」。

理性看待網路言論 求證有保障

除了上述宗教的教義及戒律之外，散布「假訊息」可能也會負擔相關的法律責任。我國現行《社會秩序維護法》第63條第1項規定：散布謠言足以影響公共之安寧者，最高可處拘留三日或罰鍰新台幣三萬元；目前內政部也提出《社會秩序維護法》修正草案，增訂第63條之1規定，針對意圖影響公共秩序，散布明知為不實之事，足以使公眾產生畏懼或恐慌的情形，可處新台幣三萬至三十萬元罰鍰。

此外，行政院也計畫在《災害防救法》、《糧食管理法》、《農產品市場交易法》、《傳染病防治法》、《食品安全衛生管理法》和《核子事故緊急應變法》當中，增訂防制「假訊息」的相關規定。

如果散布「假訊息」侵害他人的名譽或信用，可能構成《刑法》第310條第2項的「加重誹謗罪」或同法第313條的「妨害信用罪」；倘若以散布「假訊息」的方式，對他人詐取財物或獲得財產上的不法利益，也可能構成《刑法》第339條的「詐欺罪」而必須負擔刑事責任。

因此呼籲各位讀者，我們在生活中，如果從「網路社群」或「手機通訊APP」接收到別人轉貼或來源不明的訊息，應該要客觀思考該訊息的合理性，必要時甚至要求核證該訊息內容是否正確。

如果證實是一則「假訊息」，務必要讓「謠言止於智者」，切莫再將「假訊息」轉貼、散布出去；不僅可以阻止「假訊息」繼續傷害社會大眾，也避免自己因為散布「假訊息」的行為，而負擔不必要的法律責任。

法學常識

《社會秩序維護法》第63條：有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰：五、散布謠言，足以影響公共之安寧者。

《刑法》第310條（誹謗罪）：意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

《刑法》第313條（妨害信用罪）：散布流言或以詐術損害他人之信用者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。

註：「口四過」是指：兩舌、惡口、妄言、綺語。

（本文出自《從社會事件談修行與處世》，作者為永然聯合法律事務所所長、兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。）

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