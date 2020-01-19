設備不如監所 看守所媽媽24小時抱孩子身心俱疲

同樣是攜子入監，相較桃園女子監獄設備完善，台北女子看守所受限硬體設施，女性受刑人與子女待遇相差不少。據了解，台北女子看守所裡只有一間大小與一般牢房相同的「育嬰室」，母子倆24小時相處，為避免小孩哭鬧影響他人，多數媽媽無時無刻抱著孩子，身心俱疲。

看守所「育嬰室」與一般牢房相鄰，孩子一舉一動都容易影響其他人，且同時期最多只能讓三對母子入住育嬰室，裡頭鋪上軟墊、配有沖泡奶粉用的飲水機、童書。

一名曾服務監所的社工說，母親受刑人不用去工場做手工，但必須照顧小孩；小孩因陌生環境不適應，沒安全感會吵鬧，監所管理員或其他受刑人會覺得小孩「很吵」，為避免影響他人，媽媽常得一直將小孩抱在手上。

對於法務部去年試辦2歲以上幼兒可以送監所外托育，有社工希望更進一步推行一歲以上幼兒送托嬰制度，才能夠讓母親稍微減壓，否則母親時時刻刻抱著孩子，不只身心俱疲，小孩長期被抱著，肢體發展也較遲緩。