臨床心理師：攜童入監有利有弊 應考量母親身心狀況

台北市教師研習中心臨床心理師柯書林表示，收容人攜童入監對於幼兒影響有利也有弊，好處在於小孩子可以和媽媽彼此陪伴，母子女之間具連結，不管是對母親、孩子心理上的穩定都有幫助，但另一方面，因為監所畢竟和一般家庭、社會不同，對孩童成長所需要的資源不一定完全足夠。

柯書林指出，小孩子在成長過程中，有固定、長時間的對象陪伴相當重要，監所攜童入監可以發揮這項功能，但也必須考量母親身心狀態是否穩定，這有賴矯正署相關配套措施是否完善。

柯分析，幼兒成長過程中，被長期忽視、冷淡對待，還不是最糟糕的情況，因為一開始就沒有得到溫暖而陷入絕望，未來多少會形成他對於人際上疏離的個性，但至少是相對平穩的狀態。

他說，最令人擔憂的在於，家長或照顧者的「忽冷忽熱」，孩子一下得到關懷，一下卻莫名被冷落，會讓他們在生命中無法習慣，並從中質疑自己是不是做錯了什麼，產生不信任感，嚴重者甚至會發展出戲劇性人格「情緒變化快速，難以建立真誠友誼」。