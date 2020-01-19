攜子入監像「第一次當媽媽」 監所幫女受刑人上課

根據統計，目前攜子入監所的女性收容人約七成是涉犯毒品案，一名曾在監所服務的社工表示，多數攜子入監的受刑人都不是第一胎，很多人有生三胎以上，但孩子多半隔代教養，攜子入監才反而第一次親自照顧小孩，監所開設課程，協助協助收容人扮演合適照顧者，希望幫助收容入和她們的孩子「翻轉人生」。

矯正署統計，目前各地監所有因攜子入監在監所內生活的三歲以下幼兒，共有32名，14名是男童、19名為女童。「為何選擇攜子入監？」多數女受刑人表示，外面已無其他親人可幫忙，又擔心安置在社福機構，出獄後「拿不回」小孩；另一方面不想要小孩給陌生人照顧，覺得帶在身邊是最好的方式。

數名女性收容人不諱言，在監所反而是首度「親自照顧」小孩。為提升親職能力，桃女監去年開始與中華繪本創意研究協會、一釐米文創協會、桃園玩具親子車等單位合作課程與活動，課程包括嬰幼兒發展與照護、親子多感官律動、嬰幼兒感覺綜合評估等。

妞妞（化名）生了4個小孩，分別是12歲、10歲、5歲， 跟她到監所的老么2歲多，她坦言「老么是最全心全意照顧的孩子」。她說，最有用處的是「親職效能」課，心理師教大家孩子鬧情緒時要如何處理。她坦言，以往自己情緒起伏較大，怕碰到孩子哭鬧，現在學習先冷靜自身情緒，再去處理小孩，「小孩吃軟不吃硬」，要用溝通取代責備。