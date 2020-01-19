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「監所娃娃」上幼兒園 語言進步變禮貌、懂得分享了

2020-01-19 08:02聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

許多女性受刑人入監後，因子女無人照顧，申請攜子入監。法務部矯正署為保障幼童受教育權，去年4月起在桃園、台中、高雄女子監獄實施2歲以上幼兒日間送托幼兒園，傍晚再送回監所。桃園女子監獄目前有4名幼兒受惠，一名女受刑人表示，孩子就學後語言能力突飛猛進，還學會與同儕「分享」。

「監獄行刑法」第10條規定，女性受刑人可以請求攜帶3歲以下子女入監。過往這些母子分散於各工場，近年來改成集中管理，桃女監在2018年初，新成立「親子園地」，聘請專業保育員協助照顧，讓小朋友能有安全的成長環境。

隨著兒童權利與監所人權提升，矯正署除滿足隨母入監的幼兒衣食住所等基本需求外，也按時施打預防疫苗、每季健康檢查。桃女監更配有幼兒專科醫師和保育員，也提供緊急戒護就醫。

去年4月起，桃女監4名年滿2歲的幼兒，每天早上7點搭乘娃娃車開心上學去。一名女性收容人觀察室友孩子上學後變得「好有禮貌」，看到人都會打招呼，比起以往「不讓人，執意要玩」的態度，如今已懂得「排隊」並與同儕「分享」玩具。

小蘭（化名）是3個孩子的媽，前2名孩子已是16、17歲青少年，離婚後懷上一胎，服刑期間生產，孩子僅9個月大。她說，這是唯一親自24小時不分日夜照顧的孩子，以前都丟給長輩帶，「彷彿第一次當媽媽」。

另名帶孩子服刑的女受刑人說，孩子上托兒所一個多月後改變明顯，以前語言發展慢、會講的詞彙少，自顧自地玩，現在變成刷牙、吃飯樣樣子自己來，「很愛講話」。她說，孩子不但把學校教的手指謠一字不漏背下來，還會回來念給大家聽。

這名女受刑人說，孩子會問其他弟弟、妹妹「玩具可以借我玩嗎？」還會把學校教的健康操跳給其他人看、與同儕分享生日蛋糕，也學會自行使用兒童馬桶。

桃女監每月也安排「戶外教學」，帶受刑人的孩子去速食店、大草坪或逛逛老街、大賣場，希望讓孩童接觸更多外界事物。

法務部矯正署去年4月起在桃園、台中、高雄女子監獄實施2歲以上幼兒日間送托幼兒園，...
法務部矯正署去年4月起在桃園、台中、高雄女子監獄實施2歲以上幼兒日間送托幼兒園，一名女受刑人表示，孩子就學後語言能力突飛猛進，還學會分享，圖為情境照。圖／報系資料照片
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