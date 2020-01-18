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淡水警掃茶室打性交易 業者抱怨：早就沒摸摸茶、擾民

2020-01-18 19:28聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市警淡水分局為了實現侯友宜市長宣誓要讓市民安居樂業的口號，積極為淨化轄區治安持續擴大臨檢掃蕩，近日更實施為期3天的「掃蕩茶室專案」，派出大批優勢警力一一清查淡水各茶室，要打擊非法性交易；但有業者稱，不明白為何三天兩頭就有員警上門，直言很無奈、影響生意，根本擾民。

淡水警方從本月15日開始到17日一連3天進行掃蕩茶室專案行動，事前內部會議宣誓要重重打擊非法性交易，並表示若茶室業者有違法，涉及非法性交易或犯罪行為，直接移送地檢署偵辦，要讓新北市警局看見淡水分局的執法決心。

不過3天專案過後，連一件性交易都沒抓到；茶室業者私下批「上個月才突然進行靖黃專案，連續3天臨檢，不到一個月又來個茶室專案，三天兩頭就有員警上門臨檢，客人被嚇到不敢上門，很無奈，擾民嘛、影響生意」。

業者表示，警方要臨檢他們當然配合，但現在茶室的經營方式都是讓客人來唱歌、飲酒聊天，已經沒有早期「摸摸茶」的情況了，直言「上了年紀的客人要的是有人聊天、陪伴，要找小姐鬆的話，根本不會來我們這種茶室，都是去酒店找外國幼齒的。」

淡水警分局則表示，因茶室是列為治安疑慮場所，易造成治安隱憂，隱含賭博、色情、暴力，因此才會規劃便衣埋伏及守望勤務，展現執法認真及讓民眾看到警方決心，而且本次茶室專案也配合道路臨檢，查獲妨害名譽及詐欺通緝犯各1人及酒駕1人，維護市民祥和安全的居住環境。

新北市淡水警方連3天掃蕩茶室，要讓市長看見地方有積極作為。記者巫鴻瑋／翻攝
新北市淡水警方連3天掃蕩茶室，要讓市長看見地方有積極作為。記者巫鴻瑋／翻攝
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業者表示絕對配合警方臨檢，也坦言生意不好做。記者巫鴻瑋／翻攝
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淡水因早期茶室林立，現今仍有許多沒合格營業登記的業者違法經營。記者巫鴻瑋／翻攝
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淡水臨檢性交易

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