淡水警掃茶室打性交易 業者抱怨：早就沒摸摸茶、擾民

新北市警淡水分局為了實現侯友宜市長宣誓要讓市民安居樂業的口號，積極為淨化轄區治安持續擴大臨檢掃蕩，近日更實施為期3天的「掃蕩茶室專案」，派出大批優勢警力一一清查淡水各茶室，要打擊非法性交易；但有業者稱，不明白為何三天兩頭就有員警上門，直言很無奈、影響生意，根本擾民。

淡水警方從本月15日開始到17日一連3天進行掃蕩茶室專案行動，事前內部會議宣誓要重重打擊非法性交易，並表示若茶室業者有違法，涉及非法性交易或犯罪行為，直接移送地檢署偵辦，要讓新北市警局看見淡水分局的執法決心。

不過3天專案過後，連一件性交易都沒抓到；茶室業者私下批「上個月才突然進行靖黃專案，連續3天臨檢，不到一個月又來個茶室專案，三天兩頭就有員警上門臨檢，客人被嚇到不敢上門，很無奈，擾民嘛、影響生意」。

業者表示，警方要臨檢他們當然配合，但現在茶室的經營方式都是讓客人來唱歌、飲酒聊天，已經沒有早期「摸摸茶」的情況了，直言「上了年紀的客人要的是有人聊天、陪伴，要找小姐鬆的話，根本不會來我們這種茶室，都是去酒店找外國幼齒的。」