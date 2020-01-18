他侵占遺失信用卡盜刷高鐵票 代價是車票的27倍

高雄市楊姓男子前年底在某公園路邊拾獲一張信用卡，沒想到卻占為己有，隔天心存僥倖前往左營高鐵站，盜刷信用卡買高鐵票，歹行意外被正在辦理掛失手續的失主逮個正著。橋頭地院依侵占遺失物、非法由收費設備取財等罪，判罰楊男2千元罰金、拘役20日，均得易服勞役、易科罰金，可上訴。

判決指出，楊男在路邊拾獲一張信用卡後，一時利慾薰心，佯裝自己就是持卡人，大喇喇到左營高鐵站自動售票機，盜刷信用卡買1張要價790元的高鐵票得逞。在此同時，遺失信用卡的陳姓失主正發現信用卡遺失，正在跟發卡銀行辦理掛失手續，得知信用卡有異常交易紀錄，懷疑遭人盜刷，連忙報警處理。

警方循線抓查，懷疑楊男涉案。楊男到案坦承盜刷信用卡，再加上有高鐵左營站監視器畫面、銀行客戶交易明細等資料佐證，檢、審認定他犯侵占遺失物、非法由收費設備取財等罪，犯行明確。