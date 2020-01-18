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館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

他侵占遺失信用卡盜刷高鐵票 代價是車票的27倍

2020-01-18 16:46聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市楊姓男子前年底在某公園路邊拾獲一張信用卡，沒想到卻占為己有，隔天心存僥倖前往左營高鐵站，盜刷信用卡買高鐵票，歹行意外被正在辦理掛失手續的失主逮個正著。橋頭地院依侵占遺失物、非法由收費設備取財等罪，判罰楊男2千元罰金、拘役20日，均得易服勞役、易科罰金，可上訴。

判決指出，楊男在路邊拾獲一張信用卡後，一時利慾薰心，佯裝自己就是持卡人，大喇喇到左營高鐵站自動售票機，盜刷信用卡買1張要價790元的高鐵票得逞。在此同時，遺失信用卡的陳姓失主正發現信用卡遺失，正在跟發卡銀行辦理掛失手續，得知信用卡有異常交易紀錄，懷疑遭人盜刷，連忙報警處理。

警方循線抓查，懷疑楊男涉案。楊男到案坦承盜刷信用卡，再加上有高鐵左營站監視器畫面、銀行客戶交易明細等資料佐證，檢、審認定他犯侵占遺失物、非法由收費設備取財等罪，犯行明確。

橋頭地院審理認為，楊男正值青年，卻不用正當方式牟取生活所需，反而侵占他人遺失物，貪圖不法利益，損害持卡人信用及發卡銀行信用卡債權受償，行為不可取；但念在他坦承犯，態度尚可，又與被害失主成立調解、賠償損失，衡量他家計、盜刷情節後，依侵占遺失物罪、非法由收費設備取財罪，各裁罰2千元罰金、拘役20日，分別得易服勞役2日、易科罰金2萬元，可上訴。

楊姓男子侵占他人遺失的信用卡，還盜刷高鐵票，遭橋頭地院依侵占遺失物罪、非法由收費...
楊姓男子侵占他人遺失的信用卡，還盜刷高鐵票，遭橋頭地院依侵占遺失物罪、非法由收費設備取財罪，各裁罰2千元罰金、拘役20日。示意圖／報系資料照
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信用高鐵盜刷

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