被控手機門號供詐騙用 不排除遭冒名申請法官判無罪

鄧姓婦人3年前接到詐騙集團電話，假冒朋友名義借錢，婦人不疑有他匯款1萬元到指定的人頭帳戶裡受騙上當，檢警追出詐騙集團使用手機門號，依涉洗錢防制法等罪嫌起訴門號申請者吳姓女子，吳女喊冤，曾申辦手機門號後，將SIM卡交給地下錢莊償債，並曾未到該門號申請地高雄岡山一門市辦過手機，也未曾授權他人代辦。台南地院調出門號申請書及找代辦人作證，認吳女不無遭冒名申請的可能判無罪。

檢方指出，吳女在偵查中曾經自白申辦該門號，並且將SIM卡交給他人，台哥大函寄的門號申請書，顯示該門號是吳女申辦。代辦人陳姓女子偵查中作證時，說她是受吳女委託，代為申請該門號，並將SIM卡交付給吳女。

辯護人說，吳女2016年間，因為積欠地下錢莊款項無力清償，便同意隨同地下錢莊人員前往安南區門市申辦手機門號後，將SIM卡交給對方抵債，但吳女表示從未前往岡山該門市申辦手機門號。據申請表的記載，門號是吳女授權陳女代為申辦，但兩人一致表示不認識且未見過對方，吳女如何將授權書和雙證件交付陳女而完成授權？

辯護人表示，代辦人陳女在其他案件又涉及可能冒名代辦門號爭議，該門市的負責人也在其他案件因為配合冒名代辦手機門號而遭判刑，因此，有他人冒用吳女名義申請門號的高度可能。

合議庭審理時，陳女表示，不曾見過吳女，不曾受任何人委託申辦門號，不曾前往岡山地區辦理門號。陳女一 開始否認委託申請書上是她的簽名，經提示偵查筆錄後，陳女又改口承認是她的簽名。合議庭調查，陳女2017年10月7日，代理吳女在岡山該門市一口氣申辦了5門號，而且同一日期，也在同一門市，留下相同的身分資料及雙證件。