移工賣外國彩券賺外快 檢察官提醒：恐觸犯刑法269條

過年民眾喜歡買彩券試手氣，來台工作的東南亞移工也不例外，但販賣「外國」彩券恐觸犯媒介買賣彩票罪，桃園市移工人口多，偶有因此觸法案例，台灣司法人權進步協會會員、桃園地檢署主任檢察官王碩志提醒，彩券本質是具射倖性賭博行為，除非經政府允許發行，否則不得販售。

檢警發現，移工販賣的外國彩券，通常兌換期較長，有的會達2年以上，因此來台工作者和同鄉買了外國彩券，一旦有中獎不必擔心馬上過期，還能留到工作期滿再回國兌換獎金。

王碩志指出，若攤販符合相關管理辦法，加上所售彩券有經我國主管機關特許發行，自得販售，但若所售彩券非經我國主管機關許可發行，則恐觸犯刑法。

王解釋，彩券的運作是聚集參與者之財物，以一定之方法，比如抽籤或機器搖彩開獎等偶然的事實決定勝負及最後金錢的歸屬，因此具「射倖性」，仍屬賭博行為會影響社會的公共秩序、善良風俗，所以刑法賭博罪章中有立法規範。

依據刑法269條規定，意圖營利，辦理有獎儲蓄或未經政府允准而發行彩票者，處 1年以下有期徒刑或拘役，得併科 3 千元以下罰金。經營前項有獎儲蓄或為買賣前項彩票之媒介者，處 6 月以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下罰金。

因此，在台灣販售未經政府允准發行之外國彩券，就是上開法條所禁止的媒介不特定人買賣在他國發行之彩券行為，對社會的公共秩序、善良風俗、乃至於經濟稅收均會造成危害，將觸犯刑法第269條第2項之罪。