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匡酒店妹出場吃宵夜 男趁女酒意未退硬上挨告

2020-01-18 03:05聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市李姓男子前年到台北市酒店消費後，匡酒店妹出場吃完宵夜，再帶返家，趁酒店妹帶有酒意，霸王硬上弓性侵得逞，酒店妹不甘受辱由酒店經紀陪同驗傷並報案，李男辯稱有意與女子交往才合意發生親密關係，否認性侵。新北地院日前依強制性交罪判刑3年6個月，可上訴。

判決指出，李姓男子於107年5月到台北市林森北路一間酒店消費，對一名陪酒的酒店妹有意追求，從凌晨喝到清晨5時許，匡酒店妹出場到新北市三重區吃完宵夜，藉口買出場時間還未結束，要求女子回住處聯天。

「妳真的覺得我不敢打妳嗎？」，「妳覺得妳走得出去這個門嗎？」李男帶酒店妹返家後，強行脫去女子衣褲霸王硬上弓，女子擔心被毆打，不敢大力反抗，遭李男性侵得逞。酒店妹才逃出李男住處，搭電梯下樓時，立即打電話給酒店經紀求救，並陪同女子報案及驗傷。

李男辯稱，當天在酒店認識後，對該名酒店妹有好感，有意與對方交往，才會匡她出場，強調雙方發生性關係是合意而為，否認暴力強迫。

新北地院依雙方事後通訊軟體對話，李男不斷向被害女子道歉，及女子到李男住處搭電梯上下樓的監視器畫面，認為女子上樓時因酒醉是被李男硬帶上樓，且離開時在電梯裡不斷講電話，還數度因站不穩而蹲下的動作，加上女子頸部有掐痕，日前依強制性交罪判刑3年6個月，仍可上訴。

新北市李姓男子到酒店消費，匡酒店妹出場吃宵夜，趁女子酒意未退硬上挨告。示意圖／I...
新北市李姓男子到酒店消費，匡酒店妹出場吃宵夜，趁女子酒意未退硬上挨告。示意圖／Ingimage
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