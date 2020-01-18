匡酒店妹出場吃宵夜 男趁女酒意未退硬上挨告

新北市李姓男子前年到台北市酒店消費後，匡酒店妹出場吃完宵夜，再帶返家，趁酒店妹帶有酒意，霸王硬上弓性侵得逞，酒店妹不甘受辱由酒店經紀陪同驗傷並報案，李男辯稱有意與女子交往才合意發生親密關係，否認性侵。新北地院日前依強制性交罪判刑3年6個月，可上訴。

判決指出，李姓男子於107年5月到台北市林森北路一間酒店消費，對一名陪酒的酒店妹有意追求，從凌晨喝到清晨5時許，匡酒店妹出場到新北市三重區吃完宵夜，藉口買出場時間還未結束，要求女子回住處聯天。

「妳真的覺得我不敢打妳嗎？」，「妳覺得妳走得出去這個門嗎？」李男帶酒店妹返家後，強行脫去女子衣褲霸王硬上弓，女子擔心被毆打，不敢大力反抗，遭李男性侵得逞。酒店妹才逃出李男住處，搭電梯下樓時，立即打電話給酒店經紀求救，並陪同女子報案及驗傷。

李男辯稱，當天在酒店認識後，對該名酒店妹有好感，有意與對方交往，才會匡她出場，強調雙方發生性關係是合意而為，否認暴力強迫。