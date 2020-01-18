少女為愛懷孕要墮胎 無情男冷淡回：妳決定就好

新北市15歲少女前年愛上現年20歲孫姓男子，交往9個月期間，不僅為愛獻身90次，還讓愛拍照的孫男拍下許多裸照，去年5月因少女懷孕二人發生爭吵，不僅遭孫男痛毆，還找鎖匠破門拿回放在少女家中個人物品。少女母親不堪女兒身心受到嚴重創傷提告。新北地院日前依妨害性自主罪判刑5年6個月，侵入住宅及傷害罪部分，判處拘役35天，得易科罰金3萬5千元，可上訴。

判決指出，新北市從事護理工作的孫姓男子於107年8月認識年僅13歲的少女，因孫男常叮囑少女要按時上課，雙方迅速燃起愛火，少女為愛昏了頭，交往至去年4月，僅僅9個月期間，已獻身多達90次，也因孫男喜歡拍照，自願擔任孫男的裸體模特兒，任由孫男擺布拍下許多裸照。

「我會乖乖戴套套。」孫男雖曾有承諾，但去年5月少女發現自己懷孕，以網路訊息詢問是否要進行人工流產，沒想到孫男竟只有淡淡一句，「妳決定就好。」根本不關心其身心狀況，讓少女心碎淚崩，雙方為此大吵一架，還遭孫男揮拳毆打成傷，事後又為了拿回放在少女家中的個人物品，未事先知會就找鎖匠破門。少女母親不忍女兒為愛傷情又傷身，驗傷後堅持提告。