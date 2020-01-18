在港搶勞力士 「台版陳同佳」被訴 裁定續押

台籍男子林湯駿去年在香港持空氣槍搶走市值三百八十九萬元的勞力士手表，潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」案；台中地檢署依據香港提供的少數情資，循線查獲不法所得與贓物，加上林坦承犯罪，昨天依加重強盜罪起訴林，移審法院裁定續押。

林湯駿另涉及日本與新加坡表行搶奪部分，因最輕本刑在三年以下，我方無審判權，加上林與被害人達成和解，處分不起訴。

中檢偵辦「台版陳同佳」案，發現林湯駿到新加坡表行假裝買表，卻趁店員不注意，搶走勞力士手表。圖／台中地檢署提供 分享 facebook

林湯駿（卅歲）去年十月前往香港，先到旺角一家模型槍店，購買仿真Glock 17黑色空氣槍，隔天中午持槍到「經典時計」表行，假裝購買港幣九十九萬元（約台幣三百八十九萬元）的勞力士手表兩只，見男店員站在門口，拿出預藏槍枝強取手表，與店員拉扯過程中，空氣槍掉落在地，林驚慌逃逸，隔天搭機返台。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，我國檢警以電話、社群網站訊息、電子信箱等多方管道聯繫被害人，卻都是以「被掛電話」、「已讀不回」等不明原因無法聯繫，偵查過程中，香港表行被害人「消極不配合」，增加偵查困難。

檢警依據去年十一月五日香港港務處「請求協查調查一宗行劫案」傳真函，明確指出台籍男子林湯駿「持疑似手槍指向職員」，搶走市價共港幣九十九萬元勞力士手表兩只，請求我方協助調查嫌疑人及追查有關失物去向。

同年十一月十二日，香港警務處發給台灣刑事局一份傳真函，還有表店內監視器畫面截圖等資料，證明林湯駿戴白色鴨舌帽、黑衣、黑褲進入表行，坐在店內飾品櫃前準備行搶。

檢警後來依線索逮捕林湯駿，在林與女友住處查扣犯罪所得兩百七十餘萬元、勞力士手表四只、PRADA等各式名牌包、TIFFANY項鍊、玉珮、墜子等贓物。

檢方訊問林湯駿時，林坦承香港的情資都正確，他確實有持槍並與店員發生拉扯，搶走兩只勞力士表；加上香港多家媒體影像與照片報導，林坦承不諱犯罪。