親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

學測第一天考完對答案！ 國、英、社三科解答出爐

蘇迪勒颱風農損補助涉貪 竹塘鄉公所技士二審改判無罪

2020-01-17 18:33聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣竹塘鄉公所莊姓技士2015年8月間因蘇迪樂風災農損勘查疏失，遭劉姓農民詐領近42萬元救助金，被檢方依圖利及不實登載公文書罪嫌起訴，一審判刑5年2月，褫奪公權1年，2019年11月28日二審獲判無罪，最後檢察官未再上訴，全案定讞，莊員感謝二審法官還他清白，低調不願受訪。

判決書指出，劉姓農民長期向水利署第四河川局租用濁水溪河川公地種植農作物，2015年8月8日蘇迪樂颱風來襲，當時並未種植農作物未有任何損失，卻以所種植的香瓜因蘇迪勒颱風受災為由，向竹塘鄉公所申請災損補助，莊員勘查發現現場已遭風災肆虐凌亂不堪，誤認為有受災，劉姓農民因而詐得救助金41萬9769元花用。

台中高分院審理認為，莊員與劉姓農民雖認識但並不熟，且未曾從劉姓農民身上收受任何好處，沒有圖利的動機與必要性，況且莊員的確實際前往各該申報災損土地勘查，逐筆判斷土地概略損失比率，因疏失誤認的確受災，且是因劉姓農民詐欺而陷於錯誤，無法證明圖利改判無罪。

莊員曾得知判決結果且檢察官不再上訴，終於鬆了一口氣，但先前也因此案遭收押4個月，劉姓農民則因是詐欺取財累犯，處有期徒刑3月，得易科罰金。

一名與莊員熟識的老同事表示，大部分農民沒人希望辛苦種植的作物因災害毀於一旦，而請領災損補助金。但此事仍凸顯有少數農民抱持僥倖心態，也讓基層勘查人員須面對官司訴訟紛擾，希望主管機關能導入科技執法技術或其他配套機制，讓第一線農災勘查人員在執行業務時有更多保障。

竹塘鄉公所莊姓技士因蘇迪勒颱風農損涉貪遭起訴，二審判無罪定讞。記者林敬家／翻攝
竹塘鄉公所莊姓技士因蘇迪勒颱風農損涉貪遭起訴，二審判無罪定讞。記者林敬家／翻攝
分享

農民災損詐欺

延伸閱讀

年關將屆！民進黨新北兩議員涉貪遭收押 先後獲...

玻利維亞政壇仍動盪 前內政部長涉貪被捕

二審逆轉！南庄鄉長邱梓增 當選無效定讞

涉放火燒台灣民政府 李承龍二審改判9月

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

南檢追償維冠大樓案補償金 南院判林明輝5人賠7千多萬

2020-01-17 17:58

影／中市警局長賣「聲」 燈會闖關拿「樂高警察樂園」

2020-01-17 16:35

持不實許可輸入進口貨物挨罰9353萬多元 大創抗罰勝訴

2020-01-17 14:23

文學碩士自稱電腦碩士 降薪被炒提告敗訴

2020-01-17 14:15

獻金案不認罪 張安樂：弄我不如去查檯面上政治人物

2020-01-17 13:11

指林佳龍是私菸案「合理嫌犯」 前外交官被求償百萬

2020-01-17 12:34

中檢起訴「台版陳同佳」法院裁定續押3月

2020-01-17 12:21

年關將屆！民進黨新北兩議員涉貪遭收押 先後獲交保

2020-01-17 11:58

熱門文章

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

2020-01-17 07:47

莒光園地少校女主播被捉姦 國防部記大過要汰除她

2020-01-17 13:36

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

2020-01-17 07:51

假裝知名攝影師 痘疤男拿手機要正妹在暗巷脫褲拍美臀

2020-01-17 15:12

竹聯幫明仁會長疑遭角頭擄走痛毆 被逼喊：感謝大哥教誨

2020-01-16 21:04

立委當選人伍麗華樁腳涉宴客賄選 各2萬元交保

2020-01-17 12:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top