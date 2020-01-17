蘇迪勒颱風農損補助涉貪 竹塘鄉公所技士二審改判無罪

彰化縣竹塘鄉公所莊姓技士2015年8月間因蘇迪樂風災農損勘查疏失，遭劉姓農民詐領近42萬元救助金，被檢方依圖利及不實登載公文書罪嫌起訴，一審判刑5年2月，褫奪公權1年，2019年11月28日二審獲判無罪，最後檢察官未再上訴，全案定讞，莊員感謝二審法官還他清白，低調不願受訪。

判決書指出，劉姓農民長期向水利署第四河川局租用濁水溪河川公地種植農作物，2015年8月8日蘇迪樂颱風來襲，當時並未種植農作物未有任何損失，卻以所種植的香瓜因蘇迪勒颱風受災為由，向竹塘鄉公所申請災損補助，莊員勘查發現現場已遭風災肆虐凌亂不堪，誤認為有受災，劉姓農民因而詐得救助金41萬9769元花用。

台中高分院審理認為，莊員與劉姓農民雖認識但並不熟，且未曾從劉姓農民身上收受任何好處，沒有圖利的動機與必要性，況且莊員的確實際前往各該申報災損土地勘查，逐筆判斷土地概略損失比率，因疏失誤認的確受災，且是因劉姓農民詐欺而陷於錯誤，無法證明圖利改判無罪。

莊員曾得知判決結果且檢察官不再上訴，終於鬆了一口氣，但先前也因此案遭收押4個月，劉姓農民則因是詐欺取財累犯，處有期徒刑3月，得易科罰金。