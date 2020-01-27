每個人都想多分一點…對於「遺產」我們要有正確的觀念

新聞現場

民國104年11月間，美福集團爆發震驚社會的槍擊命案。身為集團經營者與大股東的幾位兄弟在公司開完會議後，其中一位弟弟竟然開槍打死兩位哥哥，在警察到場後，又飲彈自殺身亡，造成三位兄弟死亡的悲劇。類似的兄弟間為繼承而鬩牆的情節，於民國105年2月間，又在長榮集團中上演。大房的兄長因為遺產繼承問題與弟弟產生衝突，因此陸續解除弟弟擔任的長榮集團總裁與長榮航空董事長等職務，將弟弟排除在集團的經營團隊之外。

兄弟姊妹之間最常因為「分遺產」意見不合，而鬧上法院打官司。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

法律解析

文／李永然律師

從上述兩則近年發生的新聞事件，可以看到兄弟之間因為財產繼承及相關爭執而影響「手足之情」，並造成令人遺憾的事。但是，回顧我們成長的過程中，除了養育我們的父母以外，跟我們關係最為密切的人，莫過於一起生活的兄弟姊妹，因此手足之情可謂難能可貴。在我國《民法》親屬編的第五章「扶養」當中，規定「兄弟姊妹」相互間互相負扶養義務，並且是第四順位的履行義務之人與受扶養之人（《民法》第1114條至第1116條）；另外在《民法》繼承編「法定繼承」當中，也規定「兄弟姊妹」是第三順位的遺產繼承人（《民法》第1138條）。因此，從《民法》的條文規定上來看，我們與兄弟姊妹之間的關係，可以說是相當緊密。

（本文出自《從社會事件談修行與處世》，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 在筆者數十年來承辦案件的經驗中，兄弟姊妹之間最常因為「分遺產」意見不合，而鬧上法院打官司，甚至為此纏訟多年。究其原因，這些糾紛很多是因為「貪念」所引起，每個人都希望從父母親的遺產中多分得一點，反而為此與其他兄弟姊妹反目成仇；但這樣的結果，都不是父母親生前所樂見。

事實上，對於「遺產」我們要有正確的觀念。遺產並不是我們自己努力所得，而是從父母親身上額外獲得的財產，因此應當秉持「感恩」與「知足」的心念來面對，兄弟姊妹之間才不會為此產生爭執，甚而引起不必要的訴訟；更不致於因衝突而釀成悲劇。

因此，筆者在此也勸勉每一位讀者，應當珍惜兄弟姊妹間難得的「手足之情」，維護「善緣」，切莫只因一時的「貪念」，而罔顧多年的兄弟姊妹情誼，致發生兄弟姊妹鬩牆，結下「惡緣」，最終並走上形同陌路或變成「冤家」的憾事。

法學常識

《民法》第1114條：左列親屬，互負扶養之義務：……三、兄弟姊妹相互間。

第1115條：負扶養義務者有數人時，應依左列順序定其履行義務之人：……四、兄弟姊妹。

《民法》第1116條：受扶養權利者有數人，而負扶養義務者之經濟能力，不足扶養其全體時，依左列順序，定其受扶養之人：……四、兄弟姊妹。

《民法》第1138條：遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：……三、兄弟姊妹。

（本文出自《從社會事件談修行與處世》，作者為永然聯合法律事務所所長、兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。）