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影／中市警局長賣「聲」 燈會闖關拿「樂高警察樂園」

2020-01-17 16:35聯合報 記者林佩均／台中即時報導

2020台灣燈會今年在台中市登場，台中市警察局局長楊源明親上廣播賣「聲」，預告市警局與知名玩具公司合作，將在副燈區文心森林公園舉辦「台中樂高城市-小小警察勇闖童趣樂園」闖關活動，現場將送出限量警察系列樂高積木，有小朋友最愛的警犬隊、警車，還有大人也瘋狂收集的警察局系列，活動資訊本月20日將公布於「TCPB局長室」臉書粉專，樂高迷不容錯過。

台中市警察局局長楊源明今到廣播電台賣「聲」，暢談「109年加強重要節日安全維護工作」，1月16日22時至1月30日24時止，為期15日，警方工作主軸包含：維護金融機構安全、民眾(含外僑)舉家外出住居安全維護、鉅額提(存)款護鈔等工作項目，讓民眾感受到警察維護治安、保護人民居住及財產安全的決心。

楊源明也強調，春節期間家人、朋友相聚，難免小酌兩杯，回程記得找「代客駕駛」、「指定駕駛」，切忌酒駕上路，因為同時間警察正強力執行取締酒駕勤務，別讓春節聚餐飲酒，成了敗興肇事而歸。

知名「樂高積木玩具公司」與台中市警局合作，以樂高城市及小小警察的概念作為發想，在台灣燈會期間2月1、2、8、9日共4天，於副燈區文心森林公園舉辦「台中樂高城市-小小警察勇闖童趣樂園」闖關活動，現場開放民眾排隊依梯次參與闖關，過關後將有精美小禮物。

市警局表示，預計下周一(20日)將在「TCPB局長室」臉書粉專公布相關報名資訊，活動當天將送出警察系列的樂高積木，有小朋友喜愛的警犬隊、警車系列，還有大人也為之瘋狂蒐集的警察局，樂高迷千萬別錯過。

另，只要在1月20日24時前在「TCPB局長室」臉書粉專中貼文、按讚、留言，就有5名幸運兒有機會獲得警犬娃娃。

台中市警察局局長楊源明(中)親上廣播電台賣「聲」，宣導農曆春節期間，民眾酒後不開...
台中市警察局局長楊源明(中)親上廣播電台賣「聲」，宣導農曆春節期間，民眾酒後不開車、開車不飲酒。圖／台中市警察局提供
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民眾於1月20日24時前在「TCPB局長室」臉書粉專中貼文、按讚、留言，就有5名...
民眾於1月20日24時前在「TCPB局長室」臉書粉專中貼文、按讚、留言，就有5名幸運兒有機會獲得警犬娃娃。圖／台中市警察局提供
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知名「樂高積木玩具公司」與台中市警局合作，挑戰「台中樂高城市-小小警察勇闖童趣樂...
知名「樂高積木玩具公司」與台中市警局合作，挑戰「台中樂高城市-小小警察勇闖童趣樂園」闖關活動成員，有機會獲得警察系列樂高玩具。圖／台中市警察局提供
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台中市警察局局長楊源明(右)親上廣播電台賣「聲」，宣導農曆春節期間，民眾酒後不開...
台中市警察局局長楊源明(右)親上廣播電台賣「聲」，宣導農曆春節期間，民眾酒後不開車、開車不飲酒。圖／台中市警察局提供
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知名「樂高積木玩具公司」與台中市警局合作，挑戰「台中樂高城市-小小警察勇闖童趣樂...
知名「樂高積木玩具公司」與台中市警局合作，挑戰「台中樂高城市-小小警察勇闖童趣樂園」闖關活動成員，有機會獲得警察系列樂高玩具。圖／台中市警察局提供
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警察樂高台中市

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