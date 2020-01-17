持不實許可輸入進口貨物挨罰9353萬多元 大創抗罰勝訴

台北高等行政法院。本報資料照片 分享 facebook 大創公司2015年至隔年間以不實輸入許可證輸入56批貨物，被國貿局撤銷輸入許可證，且未在限期內退運，另遭關務署追繳貨價9353萬2535元。大創不服提告，台北高等行政法院認為貨物放行已超過一年，逾現行關稅法規定處分期日，基隆關責令大創限期辦理退運不合法，判大創勝訴，可上訴。

判決指出，2015年12月至隔年5月間，大創持憑國貿局核發的專案輸入許可證，向關務署基隆關報運進口56批貨物。事後，國貿局查出大創是以詐欺方式取得不實輸入許可證，依法撤銷其輸入許可證，並在2018年發函通知關務署，基隆關責令大創限期辦理退運。

大創逾期未辦理，基隆關依關稅法第96條第3項規定，追繳貨價9353萬2535元。大創不服提告救濟，主張大創是在2015年11月6日至隔年5月5日，向基隆關辦理報運201批進口貨物，基隆關則在2016年9月7日至12日作成原處分。

大創主張，依「從新從輕原則」原則，應適用新法，基隆關作成原處分的時點已超過法定期間。依現行關稅法第96條第4項明定，海關責令限期辦理退運及沒入保證金或追繳貨價處分「應自貨物放行之翌日起算一年內為之」處分期限，基隆關喪失作成追繳貨價處分的合法權限，法院應撤銷原處分。

基隆關辯稱，貨物持憑的輸入許可證被國貿局撤銷，即屬未經許可進口貨物，發函責令大創限期辦理退運，但對方未限期辦理，依修正前關稅法第96條第3項規定追繳貨價，並無不合。

法院表示，現行關稅法第96條第4項，依同法第103條及中央法規標準法第13條等規定，是從2018年5月11日起，向將來發生效力。

法院查出，國貿局發函通知大創，貨物輸入許可證經撤銷時，已在現行關稅法第96條第4項施行後，且距貨物放行日（即2015年12月至2016年5月間）已逾1年。

法院認為，超過該修正條文所定處分期限，基隆關卻仍在2018年6月4日以原處分責令大創限期辦理退運，與原處分作成時施行的現行關稅法第96條第4項規定有違，自非合法。

法院指出，基隆關在2018年6月4日作成原處分，對放行已逾1年的貨物，責令大創限期辦理退運，不符現行關稅法第96條第4項規定，屬違法，判大創勝訴。