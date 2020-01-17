獻金案不認罪 張安樂：弄我不如去查檯面上政治人物

台北地院審理統促黨總裁張安樂被控違反政治獻金法等案，今天開庭傳喚張安樂，張出庭否認犯罪，批檢察官要弄他卻弄不到，開庭後，張安樂接受媒體採訪，建議檢察官應拿點時間、精力去查檯面上的政治人物才對。

張安樂被台北地檢署依違反政治獻金法、稅捐稽徵法、業務侵占、偽造文書4罪起訴。張今天出庭說，他確實是統促黨創辦人，但從來不過問黨的財務，對於檢察官指控他侵占華夏旅行社資金，張安樂認為檢察官「根本在弄我，要弄還弄不到！」

張安樂說，他與兒子、媳婦同住一個屋簷下，借錢給兒子、兒子再還他，不是侵占；他說，「兒子說公司需要錢我給他，父子間的金錢往來算什麼犯罪？」，張說，他在華夏大地旅行社擔任顧問，月領10萬元，不過薪水細節他不記得。

檢察官指控張安樂以旅行社名義租車輛供統促黨使用，張安樂說，他記得車子是用買的不是租的，至於檢方認為張將車輛提供「拔菜總司令」盧朝財當宣傳戰車，張辯稱確有借車給盧朝財，「因為我支持他的理念」。

張安樂的委任律師張立業表示，檢察官所指稱的「統促黨實際負責人」涵意為何，應請大法官解釋；檢察官將財經上的實際負責人套用在政治獻金法案上，在法律上有所違誤。