指林佳龍是私菸案「合理嫌犯」 前外交官被求償百萬

總統專機去年爆發私菸案，引起外界關注；前外交官、韓國瑜國政顧問團成員介文汲在臉書指交通部長林佳龍是「合理嫌犯」，並質疑林佳龍派政務次長進駐華航「到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？」林佳龍不滿提告向介文汲求償100萬元並登報道歉，台北地方法院1月31日宣判。

介文汲去年7月25日在臉書上貼文指出，「林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑，他有沒有搞清楚，理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯之一」、「林佳龍派他的政次王國才進駐華航，到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？」等語，引起林佳龍不滿，要求介文汲道歉。

介文汲反嗆林佳龍把他的質疑、合理評論硬栽贓為抹黑造謠，才應公開道歉。林佳龍事後向法院提自訴，案件仍在審理中，另求償100萬元並要求介文汲在4大報登報道歉。

台北地方法院今天開庭，雙方均委任律師到庭，林佳龍委任律師指出，台北地檢署針對國安私菸案已詳盡調查，建請法院函調起訴書，並以檢方新聞稿為間接證據，從中可知林佳龍根本未經檢方調查或起訴，也不認為交通部行政調查有何不當之處，且起初就沒有把交通部任何官員列為「合理嫌犯」，因此認為介文汲言論未經合理查證，也沒有事實依據。

介文汲委任律師則認為，華航董事長兼總經理謝世謙是林佳龍所任命，因此華航總統專機爆發私菸案，林佳龍也難逃責任；若林佳龍派事務官、政風單位去華航了解，大家都覺得沒有問題，但林佳龍卻是找政務次長去華航調查，才會沒辦法釐清問題，「難道老百姓連評論、質疑政府官員的自由都沒有嗎？」他說，介文汲的言論只是表述意見，應該受言論自由保障。