親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

謝忻主持尾牙「突然被關麥克風」下一秒台上暴哭

機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員赫見星宇宋仲基

中檢起訴「台版陳同佳」法院裁定續押3月

2020-01-17 12:21聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台籍男子林湯駿去年10月前往香港，持空氣槍搶走港幣約99萬元(新台幣約389萬元)勞力士手表2只，潛逃回台，被稱為「台版陳同佳」案。台中市檢警去年底逮捕林嫌，並查扣270萬元與勞力士手錶4只，訊後依加重強盜罪嫌羈押獲准，今台中地檢署依加重強盜罪嫌起訴，法院接押續審3個月。另，林涉及日本與新加坡表行搶奪罪嫌部分，林與被害人達成調解，獲不起訴處分。

起訴書指出，林湯駿(30歲)去年10月5日前往香港，先到旺角某一模型槍店，購買仿真Glock 17黑色空氣槍1支，隔天中午攜帶該槍到「經典時計」表行，假裝購買港幣約99萬元（折合新台幣389萬元）的勞力士(ROLEX)手表2只，見男店員站在門口，拿出預藏槍枝強取2只手表，林空氣槍掉落在地，驚慌逃逸。林嫌隔天下午3點多，搭機返回台灣逃竄。

台中市警檢與中部打擊犯罪中心於去年11月11日逮捕林嫌，扣得不法犯罪所得現金270餘萬元及勞力士手表4只等物，訊後以林嫌犯加重強盜罪嫌疑重大，且有逃亡及滅證之虞，向台中地方法院聲押獲准。全案經起訴移審，目前仍由法院接續羈押中。

台中地檢署依法向香港特區政府請求司法互助，但香港政府警務處以「香港無法律可以容許香港與台灣進行任何刑事司法協作」為由拒絕，但同時表示有通知受害商家可依其意願就案件赴台提供資料。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，事實上該商家經我國檢警以親自致電、社群網站訊息、電子信箱等多方管道聯繫，卻都是以「掛電話」、訊息「已讀不回」等方式聯繫不上，導致本案現場犯罪事證如監視錄影畫面、被害人供詞、證人證詞等重要證據散落境外，為本案定罪增加不必要的風險。

另，林嫌涉及日本與新加坡搶奪罪嫌部分，日本表行被害人代理人張小姐及新加坡表行被害人陳先生積極與我國檢警合作、聯繫，張小姐更親自致電到台中地檢署表明身分，張與陳去年12月23日來台，隔天製作完偵訊筆錄。

全案經檢察官張聖傳偵訊後，確認是遭搶奪而非強盜，與林嫌在香港所犯案件不同，依法無中華民國刑法適用，無從追訴林嫌此部分的跨境犯罪（我國刑法第7條、第325條參照）。

檢察官為避免被害人因跨海求償困難求助無門，仍積極促進林嫌罪贓返還及填補被害人的損害，在徵得林嫌與日本、新加坡被害人同意後，轉借台灣台中地方法院進行調解，分別以新台幣425萬及313萬元與被害人成立調解。

林嫌在日本與新加坡搶奪名表，在台中地檢署協調下，新加坡表行被害人陳先生(左四)、...
林嫌在日本與新加坡搶奪名表，在台中地檢署協調下，新加坡表行被害人陳先生(左四)、陳妻(右三)與店員(右二)、日本表行被害人代理人張小姐(左一)來台與林嫌成立調解。圖／台灣台中地方檢察署提供
分享
林嫌在日本與新加坡搶奪名表，在台中地檢署協調下，新加坡表行被害人陳先生(左一)、...
林嫌在日本與新加坡搶奪名表，在台中地檢署協調下，新加坡表行被害人陳先生(左一)、店員(左二)與陳妻(左三)、日本表行被害人代理人張小姐(中)來台與林嫌成立調解。圖／台灣台中地方檢察署提供
分享

香港強盜新加坡

延伸閱讀

是否擬定香港惡棍名單 陸委會：考慮進一步研...

陸委會：盡快提出反滲透法「參考案件類型」

陳同佳案 受害家屬可申請補償金

陳同佳案 陸委會證實提供受害者家屬申請賠償...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

起訴45天才送審 楊蕙如網軍案最快年後開庭

2020-01-17 00:06

首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

2020-01-17 00:27

維冠倒塌115死 建商等人判賠7億

2020-01-17 00:34

立委當選人伍麗華樁腳涉賄選 檢調搜索

2020-01-17 00:16

刺殺勒斃直播主前女友 家屬求死刑他最終判無期定讞

2020-01-17 11:39

1個月大男嬰哭鬧遭毆重傷 台南地檢署起訴21歲生父

2020-01-17 11:17

狗綁機車拖行慘死 狠心飼主判刑3月

2020-01-17 00:30

監委獨立行使職權 主任檢察官：要內部自律、自我約束

2020-01-17 10:13

年關將屆！民進黨新北兩議員涉貪遭收押 先後獲交保

2020-01-17 11:58

14歲兒突開車門老翁撞上致死 母親未負注意義務判刑8月

2020-01-17 11:49

用網路取代馬路！金門地院啟動訴訟程序視訊諮詢服務

2020-01-17 11:36

台南二監春節懇親 有獎徵答送六甲伴手禮

2020-01-17 09:48

流動職業賭場藏身偏僻魚塭鐵皮屋 台南新化警逮25人

2020-01-17 09:07

勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

2020-01-17 07:51

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

2020-01-17 07:47

南台大震倒下的房子 一棟一棟蓋回來

2020-01-17 00:38

詐團車手強制工作？大法庭激辯

2020-01-17 00:06

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

詐欺犯要強制工作3年？ 大法庭邀學者激辯2月13日裁定

2020-01-16 19:51

收押將近10個月 新北議員陳科名300萬交保

2020-01-16 18:18

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

許金龍樂陞案被判12年 最高法院撤銷有罪判決發回更審

2020-01-16 17:17

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

新北警洩密判拘獲緩刑 法院：願給一次機會

2020-01-16 17:04

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

遭情慾女作家控強吻 藝人班鐵翔：子虛烏有

2020-01-16 16:29

維冠倒塌判賠7億 黃偉哲：建商欠買命錢要管收

2020-01-16 16:28

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

維冠倒塌首件民事 建商判賠170人7.1億

2020-01-16 14:14

張鏡湖涉偽造印章盜領公司1800萬 因病逝獲不起訴

2020-01-16 14:07

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

多次逃亡還聲請交保 性侵犯辯「母親識字不多」被駁回

2020-01-16 13:23

5刀猛刺白衣瞬間染紅 火爆男差點捅死鄰居

2020-01-16 12:58

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

被羈押的頭城鎮長獲交保 申請復職

2020-01-16 12:54
看更多

熱門文章

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

2020-01-16 15:36

惡少逼小孩保母當眾表演活春宮 法官重判8年3月

2020-01-16 14:12

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

2020-01-17 07:47

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

2020-01-17 07:51

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58

蓬萊派出所長戴政造腦出血搶救 7天是關鍵期

2020-01-16 14:20

秋冬旅遊補助另類功能！想與男友墾丁遊意外揪「小三」

2020-01-16 16:27

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

竹聯幫明仁會長疑遭角頭擄走痛毆 被逼喊：感謝大哥教誨

2020-01-16 21:04

影／女警版神力女超人 大玩「是在哈囉？」鄉民梗

2020-01-16 13:11

綠帽建商對小王求償2千萬 法官僅判賠30萬

2020-01-16 21:52

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

陪維冠大樓受災戶走了3年半 律師團難忘閱卷時的心痛

2020-01-16 14:59

酒後砍死2同鄉 台南地檢署複訊後聲押越南移工

2020-01-16 23:16

澎檢攔1.1噸K他命原料 竟計畫藏水肥車搭船來台

2020-01-16 21:22

立委當選人伍麗華樁腳涉賄選 檢調搜索

2020-01-17 00:16

男子趁颱風夜開車撞破全聯玻璃 企圖拖走ATM

2020-01-16 19:15

起訴45天才送審 楊蕙如網軍案最快年後開庭

2020-01-17 00:06

監委獨立行使職權 主任檢察官：要內部自律、自我約束

2020-01-17 10:13

韓國瑜春安慰問警 盛讚巡守隊員如千里眼、順風耳

2020-01-16 22:47

助選員涉賄遭檢調約談 立委當選人伍麗華澄清毫不知情

2020-01-16 17:12

平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35

62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

2020-01-16 12:40

首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

2020-01-17 00:27

金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

2020-01-16 17:43

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

2020-01-16 20:20

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判刑

2020-01-16 12:31

騎Gogoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

醉漢超商點菸又打人 強悍女店員不示弱反抗

2020-01-17 10:52

詐欺犯要強制工作3年？ 大法庭邀學者激辯2月13日裁定

2020-01-16 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top