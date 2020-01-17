中檢起訴「台版陳同佳」法院裁定續押3月

台籍男子林湯駿去年10月前往香港，持空氣槍搶走港幣約99萬元(新台幣約389萬元)勞力士手表2只，潛逃回台，被稱為「台版陳同佳」案。台中市檢警去年底逮捕林嫌，並查扣270萬元與勞力士手錶4只，訊後依加重強盜罪嫌羈押獲准，今台中地檢署依加重強盜罪嫌起訴，法院接押續審3個月。另，林涉及日本與新加坡表行搶奪罪嫌部分，林與被害人達成調解，獲不起訴處分。

起訴書指出，林湯駿(30歲)去年10月5日前往香港，先到旺角某一模型槍店，購買仿真Glock 17黑色空氣槍1支，隔天中午攜帶該槍到「經典時計」表行，假裝購買港幣約99萬元（折合新台幣389萬元）的勞力士(ROLEX)手表2只，見男店員站在門口，拿出預藏槍枝強取2只手表，林空氣槍掉落在地，驚慌逃逸。林嫌隔天下午3點多，搭機返回台灣逃竄。

台中市警檢與中部打擊犯罪中心於去年11月11日逮捕林嫌，扣得不法犯罪所得現金270餘萬元及勞力士手表4只等物，訊後以林嫌犯加重強盜罪嫌疑重大，且有逃亡及滅證之虞，向台中地方法院聲押獲准。全案經起訴移審，目前仍由法院接續羈押中。

台中地檢署依法向香港特區政府請求司法互助，但香港政府警務處以「香港無法律可以容許香港與台灣進行任何刑事司法協作」為由拒絕，但同時表示有通知受害商家可依其意願就案件赴台提供資料。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，事實上該商家經我國檢警以親自致電、社群網站訊息、電子信箱等多方管道聯繫，卻都是以「掛電話」、訊息「已讀不回」等方式聯繫不上，導致本案現場犯罪事證如監視錄影畫面、被害人供詞、證人證詞等重要證據散落境外，為本案定罪增加不必要的風險。

另，林嫌涉及日本與新加坡搶奪罪嫌部分，日本表行被害人代理人張小姐及新加坡表行被害人陳先生積極與我國檢警合作、聯繫，張小姐更親自致電到台中地檢署表明身分，張與陳去年12月23日來台，隔天製作完偵訊筆錄。

全案經檢察官張聖傳偵訊後，確認是遭搶奪而非強盜，與林嫌在香港所犯案件不同，依法無中華民國刑法適用，無從追訴林嫌此部分的跨境犯罪（我國刑法第7條、第325條參照）。