年關將屆！民進黨新北兩議員涉貪遭收押 先後獲交保

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2020-01-17 11:58聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市民進黨市議員陳科名涉嫌替建商施壓關說收回扣，去年3月因涉犯重罪且有串證之虞...
新北市民進黨市議員陳科名涉嫌替建商施壓關說收回扣，去年3月因涉犯重罪且有串證之虞被收押禁見，新北地院昨裁定300萬元交保，今天上午交付保釋金後離開北所，但限制出境出海，且每周二、五需到派出所報到。 圖／聯合報系資料照片
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新北市民進黨市議員陳科名涉嫌替建商施壓關說收回扣，去年3月因涉犯重罪且有串證之虞被收押禁見，全案去年7月起訴移審後，多次聲請交保也被駁回。日前，他再主張全案已經審結，無串證可能，請求法院給予交保機會，昨天獲裁定300萬元交保，今天已籌足300萬元並完成交保手續，上午11時30分由北所離開，但限制出境出海，且每周二、五需到新莊中平派出所報到，第一次報到日為1月21日。

檢方起訴指出，陳科名涉嫌收取特定廠商賄款及回扣，施壓新北市政府官員加速核發建照，甚至出席協調會表明自己也有入股，要求官員在期限內完成審查，否則就要刪減單位預算，不法所得逾1717萬元；檢方起訴後，陳多次以個人身心狀況不穩定聲請交保，但法院考量他未清楚交代案發過程，認定有串證疑慮，最後都駁回請求。

此次，陳科名主張本案證人已交互詰問完畢，相關事證也都查扣在案，實無具體事實能認定他有串滅證的疑慮。他還表示自己是家中獨子，父母均年過7旬，有賴他扶養照顧，妻小也都在國內，如法院認為他有逃亡之虞，可要求他提出與起訴書犯罪所得相當金額作為保釋金。

法院審酌陳科名的涉案情節和刑事責任後，認為陳科名如果提出300萬元作為保釋金，確保全案後續訴訟和執行程序不受影響，則無羈押必要。但是，未免交保後潛逃出境，所以也限制住居和出境出海，每周二、五也得到住處的權責派出所報到。

無獨有偶的是民進黨新北市六連霸議員高敏慧也因涉嫌詐領助理費，涉犯貪汙治罪條例，從去年9月被收押至今，檢方將她起訴後，新北地院於今年元月3日召開接押庭，高敏慧哽咽流淚認罪並請求交保，合議庭評議後決定予以600萬元交保，同樣被限制住居、出境、出海。

新北市民進黨籍市議員高敏慧涉嫌浮報助理費遭羈押，今年元月3日法院裁定600萬元交...
新北市民進黨籍市議員高敏慧涉嫌浮報助理費遭羈押，今年元月3日法院裁定600萬元交保，但被限制住居、出境、出海。 圖／聯合報系資料照片
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陳科名

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