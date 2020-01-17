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14歲兒突開車門老翁撞上致死 母親未負注意義務判刑8月

2020-01-17 11:49聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化陳姓女子開車臨停路邊，坐在右前座的兒子經她同意開車門欲下車，卻未注意後方來車導致騎乘機車的林姓男子閃避不及撞上車門，經送醫治療臥床5個月後生褥瘡併發肺炎，因而敗血性休克併發多重器官不治死亡，彰化地院依過失致死罪判陳女有期徒刑8月，未成年兒子裁定訓誡，可上訴。

判決書指出，48歲陳姓家庭主婦2017年8月11日下午5點多開車載兒子去剪頭髮，沿彰化二林鎮仁愛路由西往東方向行駛，在路邊臨時停車，但車輛未緊靠道路邊緣，14歲兒詢問可否下車，陳女沒有確認右後方有無來車就貿然同意，但兒子開啟車門，還轉身拿取放在後座的畫冊，導致騎乘機車從右後方而來的林姓男子突然撞上右側車門，人車倒地多處骨折。

依照汽車臨時停車規定，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得超過60公分，大型車不得超過1公尺，汽車停車駕駛人或乘客開啟、關閉車門時應注意行人、其他車輛，禮讓先行，確認安全無虞後，再將車門開啟到可出入幅度，並迅速下車關上車門。

警方調查，這起車禍路段雙向各僅一車道外側的白實線屬於「路面邊線」，距離建築物寬為3.1公尺，當時部分路段邊雖停有一些汽機車，但仍有其他路段有空間可停放車輛，陳女卻臨停到車道內，副駕駛開啟車門已橫跨路旁白實線，違反「臨時停車應緊靠道路邊緣」的義務。

陳姓女子的兒子表示，當時開車門回頭拿取放在後座的畫冊縮畫的時間僅不過數秒，但法官認為林姓男子見到車門打開時，距離車門已相當近，顯然已難以反應閃避，林男沒有過失，但死亡原因與車禍有因果關係。

法院審酌，陳女犯後坦承犯行，但表示經濟困難，除強制險及任意險理賠金共400萬元外，無力再賠償，而無法與被害人家屬成立調解，家屬已提起民事求償，陳女依過失致死罪判陳女有期徒刑8月，可上訴。

陳姓女子臨停路邊，兒子開門下車卻導致男子撞上傷重不治，彰化地院依過失致死罪判陳女...
陳姓女子臨停路邊，兒子開門下車卻導致男子撞上傷重不治，彰化地院依過失致死罪判陳女有期徒刑8月，可上訴。本報資料照片
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