刺殺勒斃直播主前女友 家屬求死刑他最終判無期定讞

男子廖晏霆前年持刀刺殺再勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判15年。高等法院開庭時，廖當庭下跪向邱的父親磕頭道歉，但邱父不領情痛罵「一輩子也不會原諒你」，二審改判無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院駁回上訴，全案定讞。

廖晏霆（28歲）曾從事攝影師、鞋店員工和直播行銷幕後工作，案發時處留職停薪狀態，靠存款生活。廖晏霆和邱喬琪交往3年多，2018年2月分手後，廖不甘心，同年5月22日傍晚帶水果刀至邱女住處樓梯間等候，趁對方開門時持刀推入屋內，企圖挽回感情並作勢自殺。

邱女多次想奪門離開，遭廖在門口阻擋，廖拿刀朝她左後背猛刺，邱女逃往屋內，反遭廖的左手勒頸，送醫不治。一審認為，女方身上兩處刀傷傷口深度達5、6公分，顯見下手凶狠，死者受傷時，廖再上前用手勒頸，直到對方無力抵抗才鬆手，判他15年徒刑。

案件上訴，高院開庭時，廖晏霆稱不是要故意殺害邱女，說「法院怎麼判我都接受」，並起身對邱父鞠躬，邊哭邊道歉「如果我不存在，是不是可以讓你不要這麼難過」、「我很愛你女兒」、「我只是想保護她」，還跪地磕4個響頭道歉。邱父氣憤難耐地回應「我一輩子都不會原諒你」，要廖摸自己的良心，「你敢說，我不想聽」。

二審認為，廖於案發前一天就備妥水果刀，應不是臨時起意殺人；加上他至今未與被害家屬和解、調解或提出補償方案，每次「鞠躬道歉」不能算犯後態度良好，被害家屬還要求判死刑；另認為，廖僅因分手就殺人，不是年輕人面對感情該有的行為，不重懲難以對社會交代，改判無期徒刑。