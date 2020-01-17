親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

謝忻主持尾牙「突然被關麥克風」下一秒台上暴哭

機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員赫見星宇宋仲基

用網路取代馬路！金門地院啟動訴訟程序視訊諮詢服務

2020-01-17 11:36聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

「訴訟程序視訊諮詢服務」於今天正式上路，未來民眾若有訴訟的相關問題，都可以上網諮...
「訴訟程序視訊諮詢服務」於今天正式上路，未來民眾若有訴訟的相關問題，都可以上網諮詢。記者蔡家蓁／攝影
分享
福建金門高分院、金門地院與金門縣政府、烈嶼鄉公所、烈嶼鄉代表會聯合舉辦的「訴訟程序視訊諮詢服務」，今天上午舉行啟動儀式，目前烈嶼鄉是首要設置點，未來將視推行成效進行檢討改善，逐步推動至各鄉鎮。

民眾現在有法令上的問題，大多都要親至法院單一窗口聯合服務中心詢問或以電話詢問，以致常見法院單一窗口櫃台民眾大排長龍，或服務電話一直佔線打不通。而對偏遠地區民眾來說，如僅係詢問簡易事項，為避免其親至法院後尚需久候，或打電話仍佔線或無法充分獲得諮詢而引發民怨，法院才會針對偏遠地區民眾，增設視訊諮詢之服務管道，方便民眾就近諮詢。

這項便民服務於今天上午10點在金門地院聯合服務中心大門口舉行揭牌，由金門高分院院長洪曉能、金門地院院長莊深淵與副縣長黃怡凱、烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉代表會主席方駿洋共同主持啟動儀式。

莊深淵表示，烈嶼鄉與法院所在地間隔著金烈海域水道，一水之遙，民眾來往交通工具皆須仰賴金門縣政府營運之交通船，往返相對困難，堪稱離島中的離島；為提升便民效能，並結合地方政府資源，法院將烈嶼鄉列為首要設置點，透過視訊設備進行訴訟程序諮詢，提供優質的輔導服務。

金門地方法院表示，未來將視推行成效進行檢討改善，逐步推動普及至全縣各鄉鎮均能就近利用科技設備之便利性，以網路替代水路及馬路，促進便民零距離服務為終極目標，希望大幅節省民眾往返法院間的舟車勞頓及金錢耗費，實現司法為民服務的理念。

「訴訟程序視訊諮詢服務」今天正式上路，金門高分院院長洪曉能（左二）、金門地院院長...
「訴訟程序視訊諮詢服務」今天正式上路，金門高分院院長洪曉能（左二）、金門地院院長莊深淵（右三）與副縣長黃怡凱（右一）、烈嶼鄉長洪若珊（右二）、烈嶼鄉代表會主席方駿洋（右四）共同視察上線狀況。記者蔡家蓁／攝影
分享
「訴訟程序視訊諮詢服務」於今天上午舉行揭牌，由金門高分院院長洪曉能（右二）、金門...
「訴訟程序視訊諮詢服務」於今天上午舉行揭牌，由金門高分院院長洪曉能（右二）、金門地院院長莊深淵（右一）與副縣長黃怡凱（左三）、烈嶼鄉長洪若珊（左二）、烈嶼鄉代表會主席方駿洋（左一）共同主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門福建司法

延伸閱讀

金門花海迎新春 夢幻好拍景點

黑鷹失事／中將洪鴻鈞返鄉 金門府會迎靈降半旗

天上降落超大型棒棒糖！金門新打卡景點　絕美...

金門海巡已查扣27艘越界陸船成效卓著 縣府慰...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

起訴45天才送審 楊蕙如網軍案最快年後開庭

2020-01-17 00:06

首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

2020-01-17 00:27

維冠倒塌115死 建商等人判賠7億

2020-01-17 00:34

立委當選人伍麗華樁腳涉賄選 檢調搜索

2020-01-17 00:16

刺殺勒斃直播主前女友 家屬求死刑他最終判無期定讞

2020-01-17 11:39

1個月大男嬰哭鬧遭毆重傷 台南地檢署起訴21歲生父

2020-01-17 11:17

狗綁機車拖行慘死 狠心飼主判刑3月

2020-01-17 00:30

監委獨立行使職權 主任檢察官：要內部自律、自我約束

2020-01-17 10:13

中檢起訴「台版陳同佳」法院裁定續押3月

2020-01-17 12:21

年關將屆！民進黨新北兩議員涉貪遭收押 先後獲交保

2020-01-17 11:58

14歲兒突開車門老翁撞上致死 母親未負注意義務判刑8月

2020-01-17 11:49

台南二監春節懇親 有獎徵答送六甲伴手禮

2020-01-17 09:48

流動職業賭場藏身偏僻魚塭鐵皮屋 台南新化警逮25人

2020-01-17 09:07

勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

2020-01-17 07:51

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

2020-01-17 07:47

南台大震倒下的房子 一棟一棟蓋回來

2020-01-17 00:38

詐團車手強制工作？大法庭激辯

2020-01-17 00:06

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

詐欺犯要強制工作3年？ 大法庭邀學者激辯2月13日裁定

2020-01-16 19:51

收押將近10個月 新北議員陳科名300萬交保

2020-01-16 18:18

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

許金龍樂陞案被判12年 最高法院撤銷有罪判決發回更審

2020-01-16 17:17

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

新北警洩密判拘獲緩刑 法院：願給一次機會

2020-01-16 17:04

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

遭情慾女作家控強吻 藝人班鐵翔：子虛烏有

2020-01-16 16:29

維冠倒塌判賠7億 黃偉哲：建商欠買命錢要管收

2020-01-16 16:28

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

維冠倒塌首件民事 建商判賠170人7.1億

2020-01-16 14:14

張鏡湖涉偽造印章盜領公司1800萬 因病逝獲不起訴

2020-01-16 14:07

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

多次逃亡還聲請交保 性侵犯辯「母親識字不多」被駁回

2020-01-16 13:23

5刀猛刺白衣瞬間染紅 火爆男差點捅死鄰居

2020-01-16 12:58

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

被羈押的頭城鎮長獲交保 申請復職

2020-01-16 12:54
看更多

熱門文章

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

2020-01-16 15:36

惡少逼小孩保母當眾表演活春宮 法官重判8年3月

2020-01-16 14:12

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

2020-01-17 07:47

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

2020-01-17 07:51

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58

蓬萊派出所長戴政造腦出血搶救 7天是關鍵期

2020-01-16 14:20

秋冬旅遊補助另類功能！想與男友墾丁遊意外揪「小三」

2020-01-16 16:27

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

竹聯幫明仁會長疑遭角頭擄走痛毆 被逼喊：感謝大哥教誨

2020-01-16 21:04

影／女警版神力女超人 大玩「是在哈囉？」鄉民梗

2020-01-16 13:11

綠帽建商對小王求償2千萬 法官僅判賠30萬

2020-01-16 21:52

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

陪維冠大樓受災戶走了3年半 律師團難忘閱卷時的心痛

2020-01-16 14:59

酒後砍死2同鄉 台南地檢署複訊後聲押越南移工

2020-01-16 23:16

澎檢攔1.1噸K他命原料 竟計畫藏水肥車搭船來台

2020-01-16 21:22

立委當選人伍麗華樁腳涉賄選 檢調搜索

2020-01-17 00:16

男子趁颱風夜開車撞破全聯玻璃 企圖拖走ATM

2020-01-16 19:15

起訴45天才送審 楊蕙如網軍案最快年後開庭

2020-01-17 00:06

監委獨立行使職權 主任檢察官：要內部自律、自我約束

2020-01-17 10:13

韓國瑜春安慰問警 盛讚巡守隊員如千里眼、順風耳

2020-01-16 22:47

助選員涉賄遭檢調約談 立委當選人伍麗華澄清毫不知情

2020-01-16 17:12

平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35

62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

2020-01-16 12:40

首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

2020-01-17 00:27

金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

2020-01-16 17:43

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

2020-01-16 20:20

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判刑

2020-01-16 12:31

騎Gogoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

醉漢超商點菸又打人 強悍女店員不示弱反抗

2020-01-17 10:52

詐欺犯要強制工作3年？ 大法庭邀學者激辯2月13日裁定

2020-01-16 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top