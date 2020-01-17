用網路取代馬路！金門地院啟動訴訟程序視訊諮詢服務

「訴訟程序視訊諮詢服務」於今天正式上路，未來民眾若有訴訟的相關問題，都可以上網諮詢。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 福建金門高分院、金門地院與金門縣政府、烈嶼鄉公所、烈嶼鄉代表會聯合舉辦的「訴訟程序視訊諮詢服務」，今天上午舉行啟動儀式，目前烈嶼鄉是首要設置點，未來將視推行成效進行檢討改善，逐步推動至各鄉鎮。

民眾現在有法令上的問題，大多都要親至法院單一窗口聯合服務中心詢問或以電話詢問，以致常見法院單一窗口櫃台民眾大排長龍，或服務電話一直佔線打不通。而對偏遠地區民眾來說，如僅係詢問簡易事項，為避免其親至法院後尚需久候，或打電話仍佔線或無法充分獲得諮詢而引發民怨，法院才會針對偏遠地區民眾，增設視訊諮詢之服務管道，方便民眾就近諮詢。

這項便民服務於今天上午10點在金門地院聯合服務中心大門口舉行揭牌，由金門高分院院長洪曉能、金門地院院長莊深淵與副縣長黃怡凱、烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉代表會主席方駿洋共同主持啟動儀式。

莊深淵表示，烈嶼鄉與法院所在地間隔著金烈海域水道，一水之遙，民眾來往交通工具皆須仰賴金門縣政府營運之交通船，往返相對困難，堪稱離島中的離島；為提升便民效能，並結合地方政府資源，法院將烈嶼鄉列為首要設置點，透過視訊設備進行訴訟程序諮詢，提供優質的輔導服務。