勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

王姓男子有勃起障礙，同意新北市環保局蕭姓員工和自己妻子發生性關係，還鼓勵蕭「大膽用」，但他後來卻發現妻子和蕭早就「偷來暗去」，氣得控告蕭相姦罪，並求償100萬元。蕭刑事部分遭判刑4月，得易科罰金，高等法院民事庭判蕭須賠償王30萬元確定。

王姓男子是一家公司股東，2017年9月和妻子離婚，離婚當天李女馬上和蕭結連理。王說，自己原本在大陸工作，2016年9月時因妻子和蕭出遊受傷，才發現兩人在交往，直到2017年7月5日得知兩人早有性行為。王指控蕭2015年間和妻子在樹林河濱公園陸橋下做愛，翌年8月8日又到花蓮壽豐鄉的民宿性交，侵害他配偶權，讓他精神萬分痛苦。王訴苦，蕭常煽惑妻子離婚，他在萬不得已之下只好簽字離婚，感到精疲力竭、身心交瘁。

新北地院在審理相姦罪時，王承認2016年10月曾說出「同意我老婆可以跟小強（指蕭）交往，可以有親密關係」、「最近我發現我性功能有障礙，我願意我老婆與小強進一步交往」等話語，當時妻子要把這些話錄起來傳給蕭，當作可以和蕭有性行為的依據。王說，那時妻子威脅如果不讓她出去，就要丟下小孩、離家出手，他無計可施。

王還曾經和蕭說「她不要再去找別人好不好」、「我寧可你這邊跟她，吼，跟她，啊你你跟她拉拉手還是之前有跟她抱一下，你都這樣原本的喔，反正你就大膽的去做沒關係啦」、「我意思說你就大膽的用啦」。

不過，王指出蕭在2017年6月27日寫保證書給他，承諾會協助妻子回歸家庭，他知道蕭與妻子有通姦行為後，當年9月就請律師提告，他不知道2016年和蕭對話時，妻子和早就和對方私通。

法院認定王沒有同意蕭可以在陸橋下、花蓮民宿和妻子做愛，這兩次犯行各處3月徒刑，合併應執行4月徒刑，得易科罰金。但王另控蕭和妻子在2017年2月、5月間到汽車旅館等地性交，因屬事前「縱容」，這部分公訴不受理。