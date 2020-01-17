親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

白天高溫掉7度 吳德榮：北台灣氣溫驟降 降雪機率低

大學學測今登場 考生必看十大考試資訊

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

2020-01-17 07:47聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

許姓男子自稱是電腦工程碩士，自薦謀得月薪15萬的康訊科技公司總經理特助，但公司發現他無法統籌、彙整客戶需求，開會時只打哈欠、吃東西，3個月後月薪降為10萬元。許遭降薪後狀況沒改善，到職3個多月才提交學歷證明，公司發現他是文學碩士且只修過通識的電腦課程，8個月後決定解僱。許提確認僱傭關係存在訴訟，士林地院、高等法院皆判他敗訴，仍可上訴。

許2016年4月18日起擔任康訊科技總經理室特助，他表示當時雙方約定月薪15萬元，每年5月5日發兩個月獎金，也就是年薪210萬，但當年7月起公司卻單方面減薪5萬元，且12月23日無預警終止僱傭關係，令他離職。許說，他當場表示要「繼續服務」，不過公司不接受，向新北市政府申請勞資爭議調解也破局。

許提告，除要求康訊科技給付32萬元，也要求自2017年起至復職日止按月給他15萬元、每年30萬的獎金，並按月提繳9千元至他退休金個人專戶。

康訊科技則表示，許是毛遂自薦應徵，履歷上寫著「曾任職於工研院電子所、華碩電腦、聯想電腦、廣達電腦、王安電腦等公司」，稱專長是專案管理、產品規劃、研發管理，並曾在補習班教授軟體撰寫，有「具有解決專案問題之分析能力」，當時藍姓董事長兼總經理認為許經驗豐富、態度積極，可以輔助管理及技術經驗，才錄取為總經理特助。雖然許的履歷洋洋灑灑，但沒有交代在這幾間公司任職的時間。

公司表示，曾請許寫簡單的測試程式，但他卻推託、無法交出；交辦許做銷售簡報，他竟直接請同事幫忙；新進3個月後，公司對許的評比等級在B以下，他還當主管的面揉掉考核表，態度強悍。公司說，許沒通過試用期考核，本來應該終止僱傭關係，但考慮到最後手段性，請他選擇減薪5萬元或離職，他同意減薪。

經過告誡、降薪後，許依然故我。藍姓總經理證稱，許不但沒績效可言，與他開會時還吃東西，理由是「肚子餓」，還當著品管主管面前跟他「拍桌」，無法想像有這樣的特助。

高等法院勞工法庭認為，總經理特助與一般業務、技術人員或行政人員不同，應與總經理相輔相成配合，但他對產品軟體、硬體、會議都沒有具體建議或作為，公司已給他改善的機會，解僱符合最後手段性。高院指出，遭減薪5萬，若不是許同意續任，否則怎會從7月到12月間都無異議，直到勞資爭議時才說「沒同意減薪」，許的說法不可信。

高院認定康訊科技依勞基法「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」規定終止傭傭契約於法有據，一審已判許敗訴，他要求廢棄原判決無理由，因此駁回上訴。

許姓文學碩士自稱是「電腦工程碩士」，應徵上月薪15萬的康訊科技公司總經理特助，但...
許姓文學碩士自稱是「電腦工程碩士」，應徵上月薪15萬的康訊科技公司總經理特助，但因沒績效、工作態度差而遭解僱。許提確認僱傭關係存在訴訟，但一、二審接連敗訴。記者王宏舜／攝影
分享

履歷離職

延伸閱讀

外送員抗議片面毀約減薪 新北：年後可能大規模...

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民...

熊貓變更計薪制度 內湖外送員控「變相減薪3萬...

影／foodpanda外送員全台串連 抗議片...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

起訴45天才送審 楊蕙如網軍案最快年後開庭

2020-01-17 00:06

首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

2020-01-17 00:27

維冠倒塌115死 建商等人判賠7億

2020-01-17 00:34

立委當選人伍麗華樁腳涉賄選 檢調搜索

2020-01-17 00:16

狗綁機車拖行慘死 狠心飼主判刑3月

2020-01-17 00:30

勃起障礙夫鼓勵朋友「大膽用老婆」 詎料兩人早私通

2020-01-17 07:51

南台大震倒下的房子 一棟一棟蓋回來

2020-01-17 00:38

詐團車手強制工作？大法庭激辯

2020-01-17 00:06

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

詐欺犯要強制工作3年？ 大法庭邀學者激辯2月13日裁定

2020-01-16 19:51

收押將近10個月 新北議員陳科名300萬交保

2020-01-16 18:18

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

許金龍樂陞案被判12年 最高法院撤銷有罪判決發回更審

2020-01-16 17:17

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

新北警洩密判拘獲緩刑 法院：願給一次機會

2020-01-16 17:04

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

遭情慾女作家控強吻 藝人班鐵翔：子虛烏有

2020-01-16 16:29

維冠倒塌判賠7億 黃偉哲：建商欠買命錢要管收

2020-01-16 16:28

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

維冠倒塌首件民事 建商判賠170人7.1億

2020-01-16 14:14

張鏡湖涉偽造印章盜領公司1800萬 因病逝獲不起訴

2020-01-16 14:07

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

多次逃亡還聲請交保 性侵犯辯「母親識字不多」被駁回

2020-01-16 13:23

5刀猛刺白衣瞬間染紅 火爆男差點捅死鄰居

2020-01-16 12:58

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

被羈押的頭城鎮長獲交保 申請復職

2020-01-16 12:54

62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

2020-01-16 12:40

男子酒駕高速駕駛 躲避警方攔查逃逸自撞3輛車

2020-01-16 12:35

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判刑

2020-01-16 12:31

高市副議長怒告網友誹謗 疑對岸「翻牆」發文

2020-01-16 12:31

貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

2020-01-16 12:04

文大校長風波兩董事反告張鏡湖誣告 過世獲不起訴

2020-01-16 11:36

超量26倍！新北查獲囤放爆竹519公斤 最高開罰30萬

2020-01-16 11:31

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10
看更多

熱門文章

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

2020-01-16 15:36

惡少逼小孩保母當眾表演活春宮 法官重判8年3月

2020-01-16 14:12

影／台中市區間測速取締績效出爐 首日開罰586件

2020-01-16 10:34

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

八年級生租瑪莎拉蒂耍帥 撞違規左轉TOYOTA

2020-01-16 10:16

維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

2020-01-16 11:33

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58

蓬萊派出所長戴政造腦出血搶救 7天是關鍵期

2020-01-16 14:20

秋冬旅遊補助另類功能！想與男友墾丁遊意外揪「小三」

2020-01-16 16:27

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

竹聯幫明仁會長疑遭角頭擄走痛毆 被逼喊：感謝大哥教誨

2020-01-16 21:04

影／女警版神力女超人 大玩「是在哈囉？」鄉民梗

2020-01-16 13:11

台南越南移工狠砍死2同鄉 一死者躲到女宿舍仍被砍死

2020-01-16 08:09

救護車輪都被撞掉 嘉義車禍7人受傷

2020-01-16 10:22

綠帽建商對小王求償2千萬 法官僅判賠30萬

2020-01-16 21:52

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10

陪維冠大樓受災戶走了3年半 律師團難忘閱卷時的心痛

2020-01-16 14:59

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

影／外送員三「撞」況要注意 驚險肇事畫面曝光

2020-01-16 10:34

澎檢攔1.1噸K他命原料 竟計畫藏水肥車搭船來台

2020-01-16 21:22

62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

2020-01-16 12:40

平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35

休假問題爆爭執！看護墜樓重傷 男被依強制罪判拘役

2020-01-16 11:04

移民署春節前加緊遣送工作 高雄觀宏案脫團者全數遣返

2020-01-16 12:01

助選員涉賄遭檢調約談 立委當選人伍麗華澄清毫不知情

2020-01-16 17:12

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判刑

2020-01-16 12:31

騎Gogoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53

貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

2020-01-16 12:04

從市區開車要到醫院抽血 75歲老翁迷途開往曾文水庫

2020-01-16 20:20

金門副縣長辦公室遭竊 提防宵小縣府增加防盜設備

2020-01-16 17:43

收押將近10個月 新北議員陳科名300萬交保

2020-01-16 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top