年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

許姓男子自稱是電腦工程碩士，自薦謀得月薪15萬的康訊科技公司總經理特助，但公司發現他無法統籌、彙整客戶需求，開會時只打哈欠、吃東西，3個月後月薪降為10萬元。許遭降薪後狀況沒改善，到職3個多月才提交學歷證明，公司發現他是文學碩士且只修過通識的電腦課程，8個月後決定解僱。許提確認僱傭關係存在訴訟，士林地院、高等法院皆判他敗訴，仍可上訴。

許2016年4月18日起擔任康訊科技總經理室特助，他表示當時雙方約定月薪15萬元，每年5月5日發兩個月獎金，也就是年薪210萬，但當年7月起公司卻單方面減薪5萬元，且12月23日無預警終止僱傭關係，令他離職。許說，他當場表示要「繼續服務」，不過公司不接受，向新北市政府申請勞資爭議調解也破局。

許提告，除要求康訊科技給付32萬元，也要求自2017年起至復職日止按月給他15萬元、每年30萬的獎金，並按月提繳9千元至他退休金個人專戶。

康訊科技則表示，許是毛遂自薦應徵，履歷上寫著「曾任職於工研院電子所、華碩電腦、聯想電腦、廣達電腦、王安電腦等公司」，稱專長是專案管理、產品規劃、研發管理，並曾在補習班教授軟體撰寫，有「具有解決專案問題之分析能力」，當時藍姓董事長兼總經理認為許經驗豐富、態度積極，可以輔助管理及技術經驗，才錄取為總經理特助。雖然許的履歷洋洋灑灑，但沒有交代在這幾間公司任職的時間。

公司表示，曾請許寫簡單的測試程式，但他卻推託、無法交出；交辦許做銷售簡報，他竟直接請同事幫忙；新進3個月後，公司對許的評比等級在B以下，他還當主管的面揉掉考核表，態度強悍。公司說，許沒通過試用期考核，本來應該終止僱傭關係，但考慮到最後手段性，請他選擇減薪5萬元或離職，他同意減薪。

經過告誡、降薪後，許依然故我。藍姓總經理證稱，許不但沒績效可言，與他開會時還吃東西，理由是「肚子餓」，還當著品管主管面前跟他「拍桌」，無法想像有這樣的特助。

高等法院勞工法庭認為，總經理特助與一般業務、技術人員或行政人員不同，應與總經理相輔相成配合，但他對產品軟體、硬體、會議都沒有具體建議或作為，公司已給他改善的機會，解僱符合最後手段性。高院指出，遭減薪5萬，若不是許同意續任，否則怎會從7月到12月間都無異議，直到勞資爭議時才說「沒同意減薪」，許的說法不可信。