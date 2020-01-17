首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

黨產會懷疑國民黨脫產緊急凍結八億多元，台北高等行政法院判國民黨敗訴，可上訴。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨在不當黨產條例公布後隔天，提領永豐銀行帳戶內五億兩千萬元，遭黨產會懷疑脫產而緊急凍結帳戶內八億多元；國民黨提告撤銷處分，台北高等行政法院歷經逾三年審理，昨認定原處分合法、程序沒瑕疵，判國民黨敗訴，可上訴。

本案是黨產相關案件第一件判決，國民黨對判決深表遺憾，並指黨產會凍結處分明顯有違法瑕疵，行政法院作為法律守護者，實應正視行政機關法制崩壞的情形，發揮撥亂反正責任，法治為民主國家不可缺少之要素，為維持正常法治國家之運作，國民黨將向最高行政法院提出上訴，以維綱紀。

審判長張國勳指出，依黨產條例第九條第四項規定，當推定為政黨不當取得財產有遭隱匿、轉移或滅失危險時，為保全法定禁止處分效力的必要，黨產會得對特定財產為具體保全處分。黨產會在國民黨提領永豐銀存款時，作出凍結處分的程序並無瑕疵，且實體上是為保全推定不當取得的財產免遭脫產危險所必要，並不違法。

張國勳表示，合議庭基於合憲性審查原則，審查原處分所適用的黨產條例相關規定，認為尚無違反憲法有關信賴保護、法律不溯及既往、禁止個案性立法、法明確性、平等、比例原則與權力分立原則及憲法增修條文中關於機關職權得以法律為準則等規定，沒有違憲之虞。

「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」 八月十三日起施行。國民黨八月十一日從永豐銀行中崙分行帳戶提領五億兩千萬元，拆成十張金額各為五千兩百萬元支票，其中一張已兌領，作為人事費用。黨產會懷疑國民黨要在法令施行前先脫產，九月廿一日緊急發函給台銀和永豐銀，凍結提領動作及帳戶餘額。

國民黨行管會表示，黨產會罔顧國民黨是將兌現支票五千二百萬元全數作為當年八月全體員工薪資的事實，且銀行帳戶還有一至九月黨費收入二億二千元，即以國民黨有脫產疑慮，實質管理國民黨帳戶金額及支票支用，共計八億三千二百廿萬元，民進黨執政下，行政機關遵守法治情形每況愈下，對於法院的判決，國民黨深感遺憾，將依法上訴。