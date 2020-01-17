親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

狗綁機車拖行慘死 狠心飼主判刑3月

2020-01-17 00:30聯合報 記者余采瀅／台中報導

台中地院判虐狗的楊姓老翁有期徒刑3月，併科罰金20萬，可易科罰金。 圖／聯合報系...
台中地院判虐狗的楊姓老翁有期徒刑3月，併科罰金20萬，可易科罰金。 圖／聯合報系資料照片
分享

台中市一隻米克斯犬去年遭主人以狗鍊拴住頸部，綁在機車後拖行致死，被依違反動物保護法送辦。法院判狗主人楊姓老翁有期徒刑三個月，併科罰金廿萬，可易科罰金。

中市府動保處秘書姜淑芳說，尊重司法判決，也期望透過動保法判刑，對民眾有警示效果，讓大眾知道虐狗不是正常行為。

中市府動保處去年四月十一日接獲民眾通報，大安區有犬隻受傷死亡，傷口看起來是遭拖行所致。動保人員到場發現一隻米克斯犬已經死亡，頭部、腹部、四肢都有大片傷痕，且傷口深可見骨，地上留下長達一點一公里的血痕，怵目驚心。

動保處將犬隻遺體送中興大學解剖，確認犬隻身上約百分之廿五皮膚損傷，但沒有骨折、內傷、內出血，也無明顯消瘦、腫瘤、其他慢性疾病造成衰弱，研判是因故受傷致死。

動保人員調閱沿途監視器，發現有名男子以狗鍊將犬隻綁在機車後，並騎車來回拖行犬隻；因畫面車牌號碼模糊難以辨識，警方擴大調閱路口監視器以車追人，終於找到虐狗主人楊姓老翁，將其函送法辦。

台中地方法院判決書指出，楊姓老翁認為自己飼養的米克斯黑色犬時常損壞農作物，氣憤難消，去年四月十一日上午六時許，將該犬隻以狗鍊拴住頸部，再把犬隻鍊綁於機車後方鐵架後，強行長途拖行並丟棄，致該犬隻因身軀全身皮膚百分之廿五受損傷，損傷處有十處之多，深及肌肉、關節囊、指骨，導致創傷性壞死而死亡。

老翁虐狗動保法

延伸閱讀

接獲犬隻落海通報 海巡救援不分你我牠

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判...

高鐵最特別旅客 傷龜石門沙灘擱淺遠送屏東海生...

防校園濫餵狗傷人 政大訂罰則、引入公權力

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

起訴45天才送審 楊蕙如網軍案最快年後開庭

2020-01-17 00:06

首例！黨產會凍8億黨產合法 藍將上訴

2020-01-17 00:27

維冠倒塌115死 建商等人判賠7億

2020-01-17 00:34

立委當選人伍麗華樁腳涉賄選 檢調搜索

2020-01-17 00:16

南台大震倒下的房子 一棟一棟蓋回來

2020-01-17 00:38

詐團車手強制工作？大法庭激辯

2020-01-17 00:06

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

詐欺犯要強制工作3年？ 大法庭邀學者激辯2月13日裁定

2020-01-16 19:51

收押將近10個月 新北議員陳科名300萬交保

2020-01-16 18:18

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

許金龍樂陞案被判12年 最高法院撤銷有罪判決發回更審

2020-01-16 17:17

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

新北警洩密判拘獲緩刑 法院：願給一次機會

2020-01-16 17:04

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

遭情慾女作家控強吻 藝人班鐵翔：子虛烏有

2020-01-16 16:29

維冠倒塌判賠7億 黃偉哲：建商欠買命錢要管收

2020-01-16 16:28

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

維冠倒塌首件民事 建商判賠170人7.1億

2020-01-16 14:14

張鏡湖涉偽造印章盜領公司1800萬 因病逝獲不起訴

2020-01-16 14:07

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

多次逃亡還聲請交保 性侵犯辯「母親識字不多」被駁回

2020-01-16 13:23

5刀猛刺白衣瞬間染紅 火爆男差點捅死鄰居

2020-01-16 12:58

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

被羈押的頭城鎮長獲交保 申請復職

2020-01-16 12:54

62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

2020-01-16 12:40

男子酒駕高速駕駛 躲避警方攔查逃逸自撞3輛車

2020-01-16 12:35

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判刑

2020-01-16 12:31

高市副議長怒告網友誹謗 疑對岸「翻牆」發文

2020-01-16 12:31

貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

2020-01-16 12:04

文大校長風波兩董事反告張鏡湖誣告 過世獲不起訴

2020-01-16 11:36

超量26倍！新北查獲囤放爆竹519公斤 最高開罰30萬

2020-01-16 11:31

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10

休假問題爆爭執！看護墜樓重傷 男被依強制罪判拘役

2020-01-16 11:04

影／台中市區間測速取締績效出爐 首日開罰586件

2020-01-16 10:34
看更多

熱門文章

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

2020-01-16 15:36

惡少逼小孩保母當眾表演活春宮 法官重判8年3月

2020-01-16 14:12

影／台中市區間測速取締績效出爐 首日開罰586件

2020-01-16 10:34

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

2020-01-16 17:15

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

2020-01-16 16:09

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

美麗島電子報董事長吳子嘉向李佳芬求償 擬撤告

2020-01-16 17:29

維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

2020-01-16 11:33

車速快到無法讀取…競速換車道 害死華航副機師

2020-01-16 00:27

八年級生租瑪莎拉蒂耍帥 撞違規左轉TOYOTA

2020-01-16 10:16

楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

2020-01-16 22:10

上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45

台南麻豆深夜越南移工衝突砍死2人 警方圍捕凶嫌到案

2020-01-16 06:20

黃光芹批韓吃官司未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

2020-01-16 16:43

台東釋迦竊盜集團 警方今天偵破送辦

2020-01-16 14:58

蓬萊派出所長戴政造腦出血搶救 7天是關鍵期

2020-01-16 14:20

「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

2020-01-16 17:20

秋冬旅遊補助另類功能！想與男友墾丁遊意外揪「小三」

2020-01-16 16:27

竹聯幫明仁會長疑遭角頭擄走痛毆 被逼喊：感謝大哥教誨

2020-01-16 21:04

影／女警版神力女超人 大玩「是在哈囉？」鄉民梗

2020-01-16 13:11

台南越南移工狠砍死2同鄉 一死者躲到女宿舍仍被砍死

2020-01-16 08:09

救護車輪都被撞掉 嘉義車禍7人受傷

2020-01-16 10:22

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10

看電影不滿前座頻頻站起 打落他兩顆門牙判賠17萬

2020-01-16 07:40

綠帽建商對小王求償2千萬 法官僅判賠30萬

2020-01-16 21:52

新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

2020-01-16 18:06

陪維冠大樓受災戶走了3年半 律師團難忘閱卷時的心痛

2020-01-16 14:59

影／外送員三「撞」況要注意 驚險肇事畫面曝光

2020-01-16 10:34

Gogoro不明原因擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

2020-01-16 18:59

62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

2020-01-16 12:40

平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35

休假問題爆爭執！看護墜樓重傷 男被依強制罪判拘役

2020-01-16 11:04

澎檢攔1.1噸K他命原料 竟計畫藏水肥車搭船來台

2020-01-16 21:22

移民署春節前加緊遣送工作 高雄觀宏案脫團者全數遣返

2020-01-16 12:01

黨產會凍8億黨產勝訴 國民黨擬上訴

2020-01-16 16:32

助選員涉賄遭檢調約談 立委當選人伍麗華澄清毫不知情

2020-01-16 17:12

黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

2020-01-16 17:50

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判刑

2020-01-16 12:31

貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

2020-01-16 12:04

騎Gogoro載岳母不慎擦撞砂石車 岳母骨折送醫

2020-01-16 20:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top