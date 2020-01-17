狗綁機車拖行慘死 狠心飼主判刑3月

台中地院判虐狗的楊姓老翁有期徒刑3月，併科罰金20萬，可易科罰金。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中市一隻米克斯犬去年遭主人以狗鍊拴住頸部，綁在機車後拖行致死，被依違反動物保護法送辦。法院判狗主人楊姓老翁有期徒刑三個月，併科罰金廿萬，可易科罰金。

中市府動保處秘書姜淑芳說，尊重司法判決，也期望透過動保法判刑，對民眾有警示效果，讓大眾知道虐狗不是正常行為。

中市府動保處去年四月十一日接獲民眾通報，大安區有犬隻受傷死亡，傷口看起來是遭拖行所致。動保人員到場發現一隻米克斯犬已經死亡，頭部、腹部、四肢都有大片傷痕，且傷口深可見骨，地上留下長達一點一公里的血痕，怵目驚心。

動保處將犬隻遺體送中興大學解剖，確認犬隻身上約百分之廿五皮膚損傷，但沒有骨折、內傷、內出血，也無明顯消瘦、腫瘤、其他慢性疾病造成衰弱，研判是因故受傷致死。

動保人員調閱沿途監視器，發現有名男子以狗鍊將犬隻綁在機車後，並騎車來回拖行犬隻；因畫面車牌號碼模糊難以辨識，警方擴大調閱路口監視器以車追人，終於找到虐狗主人楊姓老翁，將其函送法辦。

台中地方法院判決書指出，楊姓老翁認為自己飼養的米克斯黑色犬時常損壞農作物，氣憤難消，去年四月十一日上午六時許，將該犬隻以狗鍊拴住頸部，再把犬隻鍊綁於機車後方鐵架後，強行長途拖行並丟棄，致該犬隻因身軀全身皮膚百分之廿五受損傷，損傷處有十處之多，深及肌肉、關節囊、指骨，導致創傷性壞死而死亡。