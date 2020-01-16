楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

「卡神」楊蕙如與下線蔡福明養網軍、在PTT八卦板帶風向批判外交部駐大阪辦事處處長蘇啟誠，間接致蘇輕生，去年12月2日依侮辱公署罪起訴；台北地檢署昨天傍晚送審全案卷證，台北地院分案由法官趙耘寧承審，法院分案距起訴時刻是45天。PTT八卦板板主今天PO文表示，將會主動提供更多證據給台北地檢署。

PTT八卦板板主「arsonlolita」今天在八卦板回文表示：「身為好公民，剛看到這則新聞就打去地檢署問怎麼提供情報，服務人員說把資料寄到這裡就好了。」並貼出台北地檢署的檢察長信箱網站。

他說：「我會把手邊尚未公開的三份ip記錄一併寄出，不過還需要PTT帳號部那邊協助比對ip，可能又要再麻煩站方了。」

他也對網友表示：「另外beerduck跟這群異常集團是現實好朋友，希望可以出來指證，我也會跟地檢署講你們認識，不要再跟idcc事件一樣知情不報哦。」

版主貼文引起鄉民熱烈討論，而台灣民眾黨立委當選人高虹安去年底也指出beerduck為網軍，但beerduck本人沒有回應。