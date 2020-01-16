收押將近10個月 新北議員陳科名300萬交保

新北市議員陳科名涉嫌替建商施壓關說收回扣，去年3月因涉犯重罪且有串證之虞被收押禁見，全案去年7月起訴移審後，多次聲請交保也被駁回。日前，他再主張全案已經審結，無串證可能，請求法院給予交保機會，昨天獲300萬元交保，但限制出境出海，每周二、五需到派出所報到。

檢方起訴指出，陳科名涉嫌收取特定廠商賄款及回扣，施壓新北市政府官員加速核發建照，甚至出席協調會表明自己也有入股，要求官員在期限內完成審查，否則就要刪減單位預算，不法所得逾1717萬元；檢方起訴後，陳多次以個人身心狀況不穩定聲請交保，但法院考量他未清楚交代案發過程，認定有串證疑慮，最後都駁回請求。

此次，陳科名主張本案證人已交互詰問完畢，相關事證也都查扣在案，實無具體事實能認定他有串滅證的疑慮。他還表示自己是家中獨子，父母均年過7旬，有賴他扶養照顧，妻小也都在國內，如法院認為他有逃亡之虞，可要求他提出與起訴書犯罪所得相當金額作為保釋金。