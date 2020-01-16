新北前議員招待選民吃喝判4年半 高院：腐蝕民主

新北市前議員張晉婷因2014年賄選而當選無效；刑事部分，她遭新北地院判刑4年6月，褫奪公權3年，高等法院昨駁回上訴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市前議員張晉婷2014年競選連任時，競選幹部舉辦免費餐會賄選，台灣高等法院判當選無效，缺額由落選頭陳明義遞補。刑事部分，新北地院認定張晉婷違反違反公職人員選舉罷免法，判她4年6月徒刑，褫奪公權3年，高院昨駁回上訴。本案仍可上訴。

張晉婷原是新北市第二選區（新莊區、五股區、泰山區及林口區）議員，吳建民則是她五股區服務處主任，呂文燦則從2014年9月起擔任新莊區競選總部執行長，林宥騰為新莊區競選總部秘書。呂文燦和林宥騰2014年9月間三度以「座談會」名義宴請新莊的選民，請大家支持張晉婷，事後再向吳請領餐費；張晉婷得知後沒有制止，同年10、11月間又接續辦了6場，她還到場逐桌拜票，宣傳要再參選。

競選團隊提供的桌菜，有的一桌餐費3千元，有的則是5千元。一名證人說，他是接到呂文燦的電話才赴約，不清楚吃飯的目的，吃到第7 、8道菜時，張晉婷到餐廳拜票，他便離開，這才知是為了選舉才免費招待他們。

張晉婷一審遭判有罪後，她提上訴，辯稱不曉得下面的人賄選，請求改判無罪。高院認為，吳建民是張晉婷的競選團隊核心幕僚，控管五股、新莊競選總部的開銷，當吳向張女報告要給付餐費補貼款時，她就知道呂文燦、林宥騰用「座談會」名義行賄，犯「對於有投票權之人交付不正利益，而約其投票權為一定之行使」罪。

高院指出，公開而公正的選舉是民主的重要表徵與機制，候選人的才德、品行、學識、操守和政見是選民投票的依憑，這樣才能選賢與能，如果賄選，不僅敗壞選風、腐蝕民主根基，也危害國家發展、政治健全。合議庭認為張晉婷為求勝選竟然行賄，衡量她行賄次數、賄選對象多寡，一審判她4年6月刑度適當，認定上訴無理由。