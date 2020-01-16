黨產會凍結國民黨永豐銀帳戶合法 法院：沒違憲

行政院黨產會。圖／報系資料照片 分享 facebook

國民黨在黨產條例公布後隔天，提領永豐銀行帳戶內5.2億元，並拆成10張支票，此舉遭黨產會認為要處分名下財產，緊急凍結帳戶，國民黨帳戶內3.6億元及4億6800萬元支票共8億多元被凍結；國民黨提告欲撤銷黨產會的行政處分，台北高等行政法院歷經3年餘審理，認定原處分無違法，今判決國民黨敗訴，可上訴。

本案是黨產相關案件第一件宣判，國民黨將提上訴。不過，經國民黨陸續以支付黨工薪水及資遣費名義向黨產會申請動用款項，均獲黨產會許可。最後餘額400萬多元，則於2個月前被法務部執行署依照「黨職併公職條例」執行已進國庫，全部帳戶金額均為0元。

國民黨不服凍結處分，提起復查，遭黨產會決定駁回後，提起行政訴訟。本案合議庭由審判長法官張國勳、陪席法官楊坤樵、受命法官梁哲瑋組成。

合議庭表示，本院基於合憲性解釋原則，審查原處分所應適用的黨產條例相關規定，認為尚無違反憲法增修條文第3條第3項、第4項規定及憲法上信賴保護原則、法律不溯及既往原則、禁止個案性立法、法明確性原則、平等原則、比例原則與權力分立原則的確信，無庸裁定停止訴訟，聲請司法院大法官解釋。

依黨產條例第9條第4項規定，當推定為政黨不當取得財產有遭隱匿、轉移或滅失危險時，為保全法定禁止處分效力的必要，黨產會得對特定財產為具體保全處分。

黨產會作成原處分的確有經委員會決議，且處分前也有給予國民黨陳述意見的機會，並沒有侵害國民黨的聽審權，已符合正當行政程序。再者，帳戶內的存款餘額，並不是黨費等一般收入，應依法推定為不當取得的財產，並禁止處分。

而且經黨產會調查發現，國民黨在黨產條例公布後翌日，開始頻繁提領、轉移帳戶內的資金，並開立可任意轉讓第三人兌領的支票，依常情判斷，足認國民黨已有隱匿、移轉帳戶內財產而脫產之嫌，黨產會對國民黨有利不利事項均已一併注意後，認定帳戶內存款及支票確有保全必要，而作成原處分，經審查與黨產條例第9條第4項規定意旨相符，也沒有國民黨所指摘違背職權調查原則、事實認定錯誤、裁量濫用、違反客觀性義務等違法可言。

合議庭指出，原告（國民黨）之訴，除關於備位訴訟請求確認原處分一凍結處分違法部分，違反確認訴訟補充性原則而不合法外，其餘之訴均無理由，併予駁回，可上訴。