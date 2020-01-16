「這才是真正的奧步」他發文質疑中選會 法官裁定不罰

高雄市李姓男子在2020年總統、立委大選前11天，在個人臉書上發文，劈頭直說「這才是真正的奧步」，表示往年投票前兩周就會收到選舉公報和投票通知書，「但今年中選會說投票前兩天才會寄到」，質疑中選會把時程掐很緊，「趕快打電話去中選會。開罵啊！抗議啊！」屏東縣警東港分局認為他散布謠言、影響公共安寧，依違反社維法移送，但橋頭簡易庭裁定不罰，可抗告。

李男去年12月31日晚間，在臉書發文「這才是真正的奧步！奧步已經開始了」，內文直指，距離大選只剩13天，沒有人收到選舉公報和投票通知書，但往年投票前兩週早就收到了，今年中選會說投票前兩天才會寄到，連環質問「為什麼要這麼晚才寄？萬一有錯，如果有人沒收到，不知道要去哪裡投票，要補發都來不及。為什麼要把時間掐的這麼緊？」

李甚至在文末說「趕快打電話去中選會。開罵啊！抗議啊」；其言論被屏東縣警東港分局認為在散布謠言，可能影響公共安寧、重創中選會威信，依違反社維法移送法辦。

李男在調查筆錄中坦言確實有發文，但辯稱，是在通訊軟體群組看到該則貼文後，才轉貼至其個人臉書，轉貼當下並不知道是假消息，也不了解貼文可能造成他人認知上錯誤，「我有仔細去看貼文內容，認為只是一個說明而已，才沒有查證」。李表示，一得知是假消息後，就立刻刪文了。

業經橋頭簡易庭審理，認為李男的發文雖然可能衍生人民對特定機關的不信任感，但不見得會轉化成畏懼、恐慌等負面心理；況且，中選會執行選舉行政事務，本來就屬於國家公共行政議題，屬於可受公評之事，李透過張貼文章方式，對公共事務發表意見評價，還在憲法所保障的言論自由範疇。